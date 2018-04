Autorităţile din China au sancţionat mai multe site-uri care au difuzat parodii ale operelor clasice şi ale eroilor celebraţi de istoria oficială a Partidului Comunist, în mod constant preocupat de orice punere sub semnul întrebării a legitimităţii sale, notează AFP.



Două mari platforme video online, iQiyi şi Sina, au fost amendate pentru că "au denaturat şi ridiculizat" mai multe opere clasice, a indicat luni Ministerul Culturii de la Beijing, fără a oferi detalii despre natura videoclipurilor incriminate sau despre valoarea sancţiunilor impuse de autorităţi.



O companie din sud-vestul provinciei Sichuan (sud-vest) a primit, de asemenea, "cea mai mare amendă stabilită prin lege" pentru că a creat o parodie - devenită virală - a unei balade revoluţionare, a anunţat ministerul amintit.



"Cantata Fluviului Galben", o melodie patriotică scrisă în 1939 pentru a încuraja tinerii să lupte împotriva ocupatorilor japonezi (1931-1945), a făcut obiectul a numeroase versiuni care s-au îndepărtat de mesajul iniţial, însă aceasta din urmă a iritat autorităţile.



În parodie, angajaţi purtând căciuli cu cap de urs panda se plâng de întârzierea primelor la sfârşitul anului.



China - aminteşte AFP - are una dintre cele mai controlate reţele de internet din lume. Mai multe site-uri străine nu pot fi accesate (Facebook, Instagram, Twitter, Google etc.), iar conţinutul considerat sensibil din punct de vedere politic este şters de cenzori.



Administraţia de Stat pentru Presă, Publicaţii, Radio, Film şi Televiziune (SAPPRFT) - autoritatea de reglementare a mass media din China - a emis la 22 martie o directivă care interzice site-urilor să modifice, să dubleze sau să adauge subtitrări operelor clasice şi emisiunilor de radio şi televiziune, precum şi programelor audio-vizuale de pe internet.



Potrivit Ministerului Culturii, cele 12.000 de persoane responsabile pentru verificarea conţinutului online au constatat deja peste 230 de infracţiuni.

AGERPRES