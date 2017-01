Autorul atentatului de la Istanbul a fost identificat, iar poliţia a făcut noi arestări

Autorităţile turce au afirmat miercuri că l-au identificat pe autorul, încă în libertate, al atentatului dintr-un club din Istanbul din noaptea de Revelion şi a efectuat noi arestări în cadrul anchetei, în timp ce preşedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat că a face o legătură între diferenţele dintre stilurile de viaţă şi acest atac este o încercare deliberată de a diviza naţiunea, relatează AFP şi Reuters.



"Persoana care a comis atentatul terorist de la Istanbul a fost identificată", a declarat ministrul de externe Mevlüt Cavusoglu pentru agenţia proguvernamentală Anadolu, fără a dezvălui numele autorului acestui atac revendicat de gruparea Statul Islamic (SI).



Autorităţile au difuzat mai multe imagini cu bărbatul suspectat că a ucis 39 de persoane, în special străini, care sărbătoreau intrarea în noul an la Reina, un celebru club de noapte din metropola turcă.



Potrivit lui Cavusoglu, domiciliul atacatorului a fost verificat, iar autorităţile încearcă să stabilească dacă bărbatul căutat a avut complici.



Media au relatat că cel puţin 20 de persoane suspectat de legături cu SI au fost arestate miercuri dimineaţă la Izmir, în vestul Turciei.



Conform agenţiei de presă Anadolu, ar fi vorba de persoane originare din Asia Centrală şi Siria. Marţi, media turce au relatat că autorul atentatului ar fi fost el însuşi originar din Kârgâzstan sau Uzbekistan.



Serviciul de presă al Ministerului de Externe kârgâz a transmis că anchetează această posibilitate, considerând însă în acelaşi timp drept 'improbabilă' implicarea unuia dintre cetăţenii săi în atac.



Şaisprezece persoane erau deja reţinute marţi, printre care şi soţia presupusului atacator şi doi străini arestaţi pe Aeroportul Atatürk din Istanbul, conform agenţiei de presă Dogan.



Miercuri, preşedintele Erdogan a declarat că a face o legătură între diferenţele dintre stilurile de viaţă şi atacul din noaptea de Revelion este o încercare deliberată de a diviza naţiunea şi că statul nu s-a amestecat niciodată în felul în care trăiesc oamenii.



"Nu are rost să punem atacul de la Ortaköy pe seama diferenţelor dintre stilurile de viaţă", a spus Erdogan într-un discurs în faţa administratorilor locali la palatul prezidenţial din Ankara.



"Niciun stil de viaţă nu este sub o ameninţare sistematică în Turcia. Nu vom permite niciodată ca acest lucru să se întâmple", a declarat el.



Direcţia pentru probleme religioase din Turcia, care a condamnat atacul, a emis o declaraţie în decembrie în care se spunea că sărbătorirea noului an nu corespunde valorilor musulmane, ceea ce a atras critici din unele părţi ale societăţii turce.



Carnagiul din clubul Reina a marcat un început de an sângeros pentru Turcia, deja lovită în 2016 de o tentativă de lovitură de stat şi de un val de atentate sângeroase comise de jihadişti sau de rebelii kurzi. Starea de urgenţă, instaurată după tentativa de puci în iulie, a fost prelungită marţi seară cu trei luni de către Parlamentul turc.



Având asupra sa o armă de asalt, atacatorul a ucis într-o primă fază două persoane în faţa clubului, care este situat pe malul Bosforului, în partea europeană a oraşului, după care a intrat în local şi a început carnagiul.



Autorităţile cred că atacatorul a urmat un antrenament în mânuirea armelor, conform presei turce. El a folosit astfel încărcătoare duble pentru a optimiza timpul de încărcare, grenade orbitoare pentru a-şi dezorienta ţintele şi a vizat partea superioară a corpului pentru a face cât mai mulţi morţi.



Cotidianul Habertürk a relatat miercuri că, după ce a comis masacrul, atacatorul a luat un taxi pe care l-a plătit la finalul cursei cu bani împrumutaţi într-un restaurant uigur din Zeytinburnu, un cartier din estul Istanbulului.



Atentatul s-a produs într-un moment în care armata turcă încearcă, prin mari sacrificii de vieţi omeneşti, să elibereze oraşul Al-Bab, un bastion al SI în nordul Siriei unde Ankara desfăşoară o ofensivă împotriva jihadiştilor, dar şi împotriva militanţilor kurzi.



Revendicând atentatul, SI a reproşat Turciei, ţară majoritar musulmană, intervenţia în Siria şi participarea la coaliţia condusă de SUA şi care luptă cu gruparea jihadistă în Siria şi Irak. AGERPRES