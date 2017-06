Banksy îşi retrage oferta "artă pentru voturi" făcută votanţilor britanici, după un avertisment al poliţiei

Artistul britanic cunoscut sub pseudonimul Banksy şi-a retras oferta de a oferi obiecte de artă gratuite alegătorilor britanici care vor vota împotriva premierului Theresa May la alegerile generale de joi, după ce poliţia a avertizat că voturile ar fi anulate, relatează marţi Reuters.



Artistul, care a dobândit o faimă mondială cu lucrările sale de artă stradală, a oferit printuri cu faimoasa sa operă ''Girl with Balloon" celor care votează împotriva Partidului Conservator al Theresei May în şase circumscripţii din apropierea locuinţei sale din Bristol.



Alegătorii ar fi trebuit să facă dovada votului cu fotografii pentru a primi lucrarea, dar artistul şi-a retras marţi oferta, după ce poliţia a precizat că este o infracţiune să accepţi cadouri în schimbul votului.



"Anunţ cu regret că această promoţie prost concepută şi dubioasă din punct de vedere legal a fost acum anulată", a precizat într-un comunicat artistul ale cărui lucrări sunt de multe ori angajate politic.



Conservatorii deţin majoritatea în cinci dintre cele şase circumscripţii în care era valabilă oferta lui Banksy, dar înainte de alegerile de joi sondajele arată un avans strâns al acestora în faţa laburiştilor, notează Reuters.AGERPRES