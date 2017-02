BERLINALĂ 2017: Richard Gere critică politicile promovate de Donald Trump

După actriţa americană Maggie Gylenhall a venit rândul actorului Richard Gere să transmită vineri de la microfonul Festivalului de fim de la Berlin un mesaj pentru preşedintele american Donald Trump, acuzându-l că seamănă teamă şi promovează crimele rasiste, scrie AFP.



''Din momentul în care Donald Trump a devenit candidat pentru Casa Albă, numărul crimelor motivate de ură a crescut considerabil, şi cred că şi dumneavoastră constataţi acelaşi fenomen în Europa unde numeroase ţări se confruntă cu o creştere a partidelor populiste şi de extremă dreapta'', a spus vineri în faţa jurnaliştilor actorul în vârstă de 67 de ani.



Venit la Berlin pentru prezentarea ''The Dinner'', film regizat de Oren Moverman, Richard Gere a denunţat de asemenea controversatul decret privind imigraţia dat de Donald Trump, decret care în prezent este suspendat.



''Cel mai oribil lucru pe care a reuşit să-l facă Trump este să asocieze două cuvinte - refugiat şi terorist. Asta a reuşit să facă. În loc să ne dorim să-i ajutăm pe refugiaţi, acum ne este frică de ei", a mai spus actorul care este cunoscut pentru demersurile sale de apărare a cauzei tibetane.



Richard Gere interpretează în filmul "The Dinner" rolul unui om politic cu ambiţii mari care se întâlneşte cu fratele său şi cu soţia acestuia. În distribuţia filmului îi mai regăsim printre alţii pe Laura Linney, Steve Coogan şi Rebecca Hall.



Coogan, al cărui personaj din "The Dinner" suferă de probleme psihice, a fost şi el foarte acid cu privire la Trump. "Într-adevăr, personajul meu suferă de o boală psihică, dar comparativ cu preşedintele Statelor Unite această boală nu pare mai mult decât o banală durere de cap", a spus el.



Joi, actriţa americană Maggie Gyllenhaal, membră a juriului Berlinalei, a lansat un apel la rezistenţă faţă de politica dusă de noul preşedinte american, Donald Trump, încheie AFP.AGERPRES