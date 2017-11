Black Cube anunţă că regretă că a lucrat pentru Weinstein şi îşi donează onorariul

Firma israeliană Black Cube, care l-a ajutat pe Harvey Weinstein să obţină informaţii despre femeile care l-au acuzat de hărţuire şi agresiune sexuală, regretă că a fost de acord să lucreze pentru producătorul de la Hollywood, potrivit unui oficial al companiei citat joi de Reuters.



The New Yorker a scris că Weinstein a angajat Black Cube, care se prezintă drept un grup de foşti membri ai serviciilor de informaţii israeliene specializat în provocări legate de afaceri şi de litigii, pentru a-l ajuta să oprească publicarea unor acuzaţii de abuz împotriva sa.



"Bineînţeles, ne cerem scuze oricui a avut de suferit din cauza acestui lucru", a declarat Asher Tishler, care figurează ca membru al comitetului consultativ al Black Cube, în cadrul unui interviu televizat pentru emisiunea "The News" din Israel. "Privind în urmă, este păcat că am acceptat acel job", a adăugat el.



Tishler a spus că nu este familiarizat cu toate detaliile activităţilor pe care Black Cube le-au făcut pentru Weinstein.



Într-un articol din The New Yorker se vorbeşte despre doi investigatori privaţi ai Black Cube care au folosit identităţi false pentru a se întâlni cu actriţa Rose McGowan şi a obţine informaţii de la ea. McGowan l-a acuzat pe Weinstein de agresiune sexuală.



"Cred că contractul a fost acceptat în mod justificat. Când au descoperit că exista o problemă, s-au oprit", a spus el.



El a adăugat că toţi banii pe care compania i-a încasat vor fi donaţi grupurilor pentru susţinerea drepturilor femeilor.AGERPRES