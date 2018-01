Boris Johnson vrea un pod intre Marea Britanie si Franta!

Seful diplomatiei britanice, Boris Johnson, s-a pronuntat in favoarea construirii unui pod intre Regatul Unit si Franta, pe motiv ca singurul tunel feroviar de sub Canalul Manecii nu are capacitatea necesara pentru a raspunde cererilor pentru transportul de oameni si marfuri intre cele doua tari.

Potrivit informatiilor The Daily Telegraph, ideea a fost lansata de ministrul britanic de externe la intalnirea cu omologul sau de la Paris, Jean-Yves Le Drian, cu prilejul unui summit bilateral desfasurat joi in Regatul Unit.

"Suntem doua dintre cele mai puternice puteri economice ale lumii, dar ne leaga un singur drum feroviar. Este de tot rasul! Tehnologiile evolueaza constant, si exista locuri unde au fost ridicate poduri mult mai lungi, inclusiv cel din Japonia, de 34 de mile", a spus Johnson, citat de cotidianul mentionat.

Comentand declaratia, Daily Telegraph s-a intrebat la ce s-a referit, de fapt, ministrul, avand in vedere ca Great Seto Bridge, care face legatura intre insulele Honshu si Shikoku, are 13,1 kilometri lungime, adica 8,1 mile. 34 de mile sau 55 de kilometri are doar sistemul de poduri si tuneluri Hong Kong–Zhuhai–Macau Bridge, din China.