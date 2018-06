Brexit. Guvernul britanic prezintă un compromis pentru a evita un eşec în parlament

Guvernul britanic, ameninţat de un vot nefavorabil în Camera Comunelor (camera inferioară a legislativului de la Londra), a prezentat miercuri un amendament care îi acordă parlamentului un posibil drept de opinie asupra acordului cu Bruxelles-ul privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, transmite AFP.



Votul, în cadrul proiectului de lege privind ieşirea ţării din UE, urmează să se desfăşoare miercuri după-amiază, iar premierul Theresa May, care nu dispune de o majoritate parlamentară solidă, încearcă să ajungă la un compromis cu deputaţii eurofili din Partidul său Conservator, care cer ca ultimul cuvânt asupra acordului final privind Brexit-ul să îi revină parlamentului.



În aceste condiţii, guvernul May a modificat amendamentul pe care urma să îl prezinte în parlament. Dacă până acum textul prevedea posibilitatea unui vot consultativ al parlamentarilor asupra acordului final, care va fi semnat cu Bruxelles-ul, fără posibilitatea de a se opune rezultatului negocierilor, noul text îi acordă preşedintelui forului legislativ puterea de a decide dacă parlamentul poate propune amendamente.



În urma acestui anunţ făcut de ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, una dintre deputatele conservatoare, Nicky Morgan, a anunţat pe Twitter că va susţine amendamentul prezentat de executivul britanic.



Un alt amendament, adoptat luni de Camera Lorzilor (camera superioară a parlamentului britanic), propune un drept de veto asupra acordului final cu privire la Brexit, în curs de negociere între Londra şi Bruxelles.



Amendamentul, prezentat de lordul Hailsham, a fost adoptat cu 354 de voturi faţă de 235 contra, împotriva voinţei guvernului.



Şefa executivului britanic reuşise săptămâna trecută să anuleze protestul deputaţilor eurofili din partidul său, promiţându-le un amendament de compromis. Duminică, Theresa May a replicat că a auzit preocupările parlamentului, dar că acesta nu poate pretinde "să lege mâinile guvernului în negocieri" şi "nici să se împotrivească voinţei poporului britanic de a părăsi UE". AGERPRES