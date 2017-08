Bruce Forsyth, o legendă a televiziunii britanice, a murit la vârsta de 89 de ani

Bruce Forsyth, prezentator al multor emisiuni TV de succes, considerat o legendă a televiziunii britanice, a murit vineri la vârsta de 89 de ani, informează BBC.



Renumitul prezentator de televiziune a avut mai multe probleme de sănătate în ultimii ani şi a fost spitalizat la începutul anului 2017 din cauza unei infecţii pulmonare severe.



A debutat în showbiz la vârsta de 14 ani şi a reuşit să îşi construiască o carieră prestigioasă în industria de divertisment.



A devenit cel mai bine plătit star de televiziune din Marea Britanie, după ce a prezentat o serie de emisiuni de mare succes, precum "The Generation Game", "Play Your Cards Right" şi "The Price is Right".



De asemenea, Bruce Forsyth a prezentat şi emisiunea de divertisment "Strictly Come Dancing", alături de Tess Daly, difuzată de BBC One din 2004 până în 2014.



"Cu mare tristeţe, familia Forsyth anunţă că Sir Bruce a murit în această după-amiază, împăcat, în reşedinţa lui, alături de soţia sa Wilnelia şi de toţi copiii lui", a anunţat într-o declaraţie de presă managerul artistului, Ian Wilson.



Tony Hall, directorul general al BBC, a spus că Bruce Forsyth a fost "unul dintre cei mai mari prezentatori de divertisment pe care i-a cunoscut vreodată ţara noastră".



"A încântat milioane de oameni şi a definit pentru decenii întregi standardele de televiziune pentru emisiunile difuzate în serile de sâmbătă, graţie unor show-uri TV precum 'Generation Game' şi, mai recent, 'Strictly Come Dancing'", a adăugat Tony Hall.



"Căldura şi umorul lui erau legendare. Nu am cunoscut niciodată pe cineva ca el atunci când este vorba de a susţine un spectacol în faţa unei mulţimi de oameni. Avea o relaţie remarcabilă cu publicul - acesta a fost elementul care l-a făcut un profesionist minunat şi motivul pentru care era atât de iubit. A făcut parte din vieţile noastre, ale tuturor, şi ne va fi foarte dor de el", a mai spus directorul general al BBC.



Bruce Forsyth nu a mai fost văzut în public în ultima vreme, din cauza sănătăţii sale precare. A fost prea slăbit şi nu a putut să asiste la funeraliile bunilor lui prieteni Ronnie Corbett şi Terry Wogan în 2016.



În 2015, celebrul prezentator TV a suportat o intervenţie medicală complicată din cauza a două anevrisme pe care medicii i le-au descoperit după ce artistul a căzut în locuinţa lui din Surrey.



După o prezenţă de 75 de ani pe micile ecrane britanice, Bruce Forsyth a primit în 2012 din partea reprezentanţilor Guinness World Records titlul de "prezentatorul de sex masculin cu cea mai îndelungată carieră în televiziune".



Starul britanic a fost căsătorit de trei ori şi a avut şase copii. A fost înnobilat de regina Elisabeta a-II-a în 2011. AGERPRES