Bulgaria depune cererea de aderare la zona euro la mijlocul lui iulie

Bulgaria va depune cererea de aderare la zona euro cel mai probabil în data de 14 iulie, a declarat joi premierul Boiko Borisov, transmite Reuters.



Bulgaria vrea să depună cererea de aderare la zona euro în momentul în care deţine preşedinţia rotativă a Uniunii Europene şi se bucură de sprijinul politic al actualei Comisii Europene.



Prezent la Bruxelles, premierul Boiko Borisov a anunţat că va prezenta cererea Bulgariei de a adera la ERM-2 (mecanismul ratelor de schimb - n. r.), anticamera zonei euro, vineri la o întâlnire cu liderii Eurogrupului. Borisov a precizat că ministrul de Finanţe va discuta detaliile cererii Bulgariei cu omologii săi din Eurogrup, la o reuniune care va avea loc peste două săptămâni, în data de 14 iulie. Întrebat dacă ţara vecină va depune atunci o cerere pentru a adera la zona euro, Borisov a răspuns: "cel mai probabil da."



"Sunt invitat la o reuniune cu liderii Eurogrupului unde voi prezenta scrisorile şi candidatura noastră pentru a adera la anticamera zonei euro, pentru că îndeplinim toate cele cinci criterii", a spus Boiko Borisov cu ocazia summitului european care a început joi. "Iar mâine voi pune întrebarea de ce este necesar să fie modificate criteriile", a subliniat Borisov, făcând aluzie la o recomandare venită de la Comisia Europeană şi Banca Centrală Europeană (BCE) potrivit cărora Bulgaria ar trebui să se alăture uniunii bancare înainte de intrarea în mecanismul ERM-2.



Bulgaria, cea mai săracă ţară membră a Uniunii Europene, îndeplineşte toate criteriile nominale pentru aderare la ERM-2. Moneda naţională, leva, este deja legată de euro, datoria publică este sub media din zona euro şi sub limita de 60% din PIB cerută de UE, iar ţara înregistrează un surplus bugetar.



Însă, faptul că Produsul Intern Brut per capita în Bulgaria este la jumătate faţă de media din UE precum şi corupţia răspândită au ridicat semne de întrebare cu privire la ambiţia Bulgariei de a se alătura zonei euro.



Mecanismul ERM-2 prevede că evoluţia cursului de schimb al monedei unei ţări candidate trebuie să rămână într-un interval de variaţie de plus/minus 15% faţă de un nivel central agreat, timp de doi ani înainte de adoptarea euro. AGERPRES