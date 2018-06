Bulgaria va propune închiderea imediată a frontierelor UE pentru migranti

Un bărbat din Franţa a cărui homosexualitate îl privează de dreptul de a dona sânge în cazul în care nu a practicat abstinenţa sexuală timp de un an a făcut recurs la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CE...

Navigatorii de pretitudini în sărbătoare! În fiecare an, pe 25 iunie, se sărbătorește Ziua Internațională a Navigatorului (Day of the Seafarer). Cu acest prilej, Organizația Internațională Maritimă (IMO) a...