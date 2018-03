Liderii sovietici pe care "i-a hranit" bunicul lui Vladimir Putin

Bunicul din partea tatălui al presedintelui Vladimir Putin a lucrat ca bucătar atât pentru Lenin, cât şi pentru Iosif Stalin, a mărturisit liderul de la Kremlin, într-un film documentar postat duminică pe internet.

În documentarul de două ore, intitulat "Putin", seful statului a declarat că Spiridon Putin a fost un membru apreciat al staffului lui Stalin. Un adevarat dictator, liderul sovietic din perioada celui de Al Doilea Război Mondial si care a murit în 1953, a efectuat ample epurări de-a lungul celor circa trei decenii la putere, numarul celor decedati in inchisori sau lagare de munca, inclusiv numeroase personalitati din lumea artei, culturii si stiintei, dar si ofiteri de rang superior, fiind estimat la peste 20 de milioane.

"A fost bucătarul lui Lenin, şi apoi al lui Stalin, la o resedinta de odihna din zona Moscovei", a spus Putin în respectivul film.

Autorul interviului, Andrei Kondrasov, care a devenit purtătorul de cuvânt al preşedintelui pentru campania electorală în ianuarie, a declarat că Spiridon Putin a continuat să gătească pentru elita sovietică până aproape să moară, în 1965, la vârsta de 86 de ani.

Purtătorul de cuvânt de la Kremlin, Dmitri Peskov, a declarat că informaţia din film este corectă. In acelasi film, Putin a dezvaluit ca, in chiar ziua deschiderii Jocurilor Olimpice de iarna de la Soci, din 2014, a aprobat o operatiune de doborare a unui avion de linie care, aparent deturnat de niste teroristi, urma sa aterizeze in statiunea care gazduia importanta competitie sportiva.