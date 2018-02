Cantareata Kim Wilde se teme sa nu fie rapita de OZN-uri!

In 2009, Kim Wilde a vazut lucruri pe cer. Convinsa ca a zarit o nava extraterestra, cantareata vedeta a anilor 1980 traieste, de atunci, cu teama ca va fi rapita de OZN-uri.

Dupa ce si-a redus considerabil aparitiile pe scena, pentru a se dedica altor activitati, precum gradinaritul, Kim Wilde traieste, cea mai mare parte a timpului, la tara, in Hertfordshire, la nord de Londra. Aici a vazut cantareata, in 2009, ceva straniu pe ce.

"Erau niste lumini puternice deasupra norilor, care se deplasau inainte si inapoi intr-un mod absolut extraordinar", isi aminteste artista intr-un interviu acordat revistei britanice Attitude. "Multi au observat fenomenul, relatat pe larg si de presa locala", a adaugat Kim.

Prezenta unor obiecte zburatoare neidentificate a fost semnalata si de cuplul Andy si Diane Prior, tot din Hertfordshire. "Era in 26 sau 27 iunie 2009, dupa ora zece seara. Iar ultima data bausem alcool cu vreo doua zile in urma", a asigurat Andy, precizand ca nu era beat in ziua cu pricina.

De atunci, Kim Wilde se teme. II este frica sa nu fie rapita de reprezentantii altor civilizatii.