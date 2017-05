Captură importantă de captagon,"drogul jihadiştilor", în Franţa

Circa 135 kg de captagon, cunoscut ca "drogul jihadiştilor", au fost confiscate în lunile ianuarie şi februarie pe aeroportul parizian Roissy, o premieră în Franţa, au anunţat marţi responsabili vamali francezi, citaţi de AFP.



"Prezentat recent ca 'drogul conflictului sirian' din cauza ravagiilor pe care le provoacă în această ţară, captagonul este un psihostimulent creat la sfârşitul anilor 50 şi până acum utilizat în principal în Orientul Mijlociu", a informat Serviciul vamal francez într-un comunicat.



Pe bază de amfetamină, captagonul este cunoscut a fi utilizat de către jihadişti care comit atentate, inclusiv de cei care au comis atentatele din Paris în noaptea de 13 noiembrie 2015.



Vameşii din Roissy au interceptat un prim transport de 350.000 de comprimate cu o greutate totală de 70 de kilograme la 4 ianuarie, în timp ce controlau matriţe industriale care veneau din Liban şi aveau ca destinaţie Republica Cehă.



"Am cooperat cu autorităţile germane şi cehe în scopul identificării destinatarilor drogului în Republica Cehă", potrivit aceluiaşi comunicat. "Se pare că marfa era destinată în realitate Arabiei Saudite, via Turcia", afirmă textul.



La 22 februarie, agenţii vamali francezi au capturat 67 kg de comprimate de captagon ascunse în acelaşi mod, în interiorul unor matriţe de oţel.



"Conform analizelor realizate în laborator, comprimatele cu înscrisul 2 'C' caracteristic captagonului conţineau amfetamină şi teofilină (un bronhodilatator şi un psihostimulator)", precizează comunicatul respectiv.



"Este pentru prima dată când acest drog este capturat în Franţa", relevă textul, indicând că valoarea capturii este estimată la aproximativ 1,5 milioane de euro pe piaţa neagră a drogurilor.



Conform experţilor, acest drog este folosit de Statul Islamic şi de gruparea Fateh al-Sham, fostul Front al-Nusra. AGERPRES