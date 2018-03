Care este secretul longevitatii politice a cancelarului Merkel?

Personalitatea Angelei Merkel intruchipeaza imaginea liderului pragmatic si rational. De-a lungul anilor, a fost supranumita "regina Germaniei", ba chiar "imparateasa Europei".

Dar coroana s-a clatinat pe capul cancelarului german din cauza politicii sale privind refugiatii. O abordare care nu numai ca a favorizat partidele de dreapta, dar a antrenat cel mai prost scor inregistrat de formatiunea ei in ultimii 70 de ani. Aparent ideala si ireprosabila, maniera de guvernare a principalei economii a Europei a fost pe punctul de a esua dupa ce Merkel a demarat o serie de negocieri pe viata si pe moarte in vederea formarii unei noi coalitii, tratative care au devenit cel mai greu test din cariera ei politica.

Intr-un final, Merkel a reusit sa formeze guvernul, obtinand, astfel, al patrulea mandat de cancelar. Poate ca triumful conservatorismului lui Merkel nu a fost unul categoric, dar popularitatea ei a ramas la cote ridicate. Pe fondul instabilitatii politice din lume, multi vad in Merkel cel mai mare luptator pentru democratie in Europa, scrie BBC.

Angela Merkel a devenit prima femei cancelar din istoria Germaniei in 2005. Pana atunci, absolventa de facultatii de fizica a Universitatii de Leipzig era privita ca o persoana care habar nu avea sa se imbrace, o provinciala lipsita de farmec, dar care se straduia cu disperare sa scape de vechea ei imagine cu tinute colorate si o noua pieptanatura.

Ulterior insa, pe masura apropierii de Europei a crizei financiare, Merkel a devenit simbol al politicilor de austeritate, care a reanimat tarile din sudul continentului inglodate in datorii cu ajutorul unui control drastic al circuitelor financiare si prin taieri bugetare. Nedorinta lui Merkel de a recurge la creditare internationala a deteriorat, intr-o prima faza, increderea in zona euro, dar cand Germania a ajuns principalul salvator al datornicilor din UE, Merkel si-a impus punctul de vedere.

Capacitatea Germaniei de a rezista in conditii nefavorabile, nivelul scazut al ratei somajului si indicatori de export stabili au favorizat o crestere constanta a popularitatii cancelarului - la ea in tara era considerata un partener de nadejde, in stare sa gaseasca iesirea chiar si din cea mai complicata situatie.

Intr-un interviu din 2013, Merkel declara ca, pentru a lupta impotriva somajului, Europa trebuie sa intareasca mobilitatea fortei de munca, inspirandu-i, astfel, pe tinerii specialisti sa-si gaseasca de munca in alte state UE. Dar poate cea mai grea incercare la care a fost supusa Merkel a fost criza refugiatilor. La sfarsitul anului 2015, canceralul german a fost acuzat de insensibilitate cand, straduindu-se sa linisteasca o tanara care astepta sa obtina viza, i-a raspuns ca "unii refugiati ar trebui sa se intoarca la ei acasa".

Lucrurile s-au inrautatit dupa valul de violuri si abuzuri sexuale venite din partea refugiatilor in perioada sarbatorilor de iarna din 2016 si a atentatelor comise de islamisti. Evitand sa-si recunoasca vinovatia, Merkel a afirmat ulterior, ca, daca ar putea sa intoarca timpul inapoi, ar fi procedat altfel, pregatind mai bine Germania pentru fluxul de refugiati.