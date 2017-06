Carne de câine, retrasă de pe rafturile unui supermarket

Grupul francez de distribuţie Carrefour a anunţat miercuri că a retras de la comercializare produsele pe bază de carne de câine de pe rafturile a două hypermarketuri pe care le are în China, ca urmare a protestelor asociaţiilor pentru protecţia animalelor, informează AFP.



Al doilea grup mondial de distribuţie, care are peste 200 de magazine în China, a promis încă din anul 2012 că nu va mai comercializa carne de câine, precizează asociaţia pentru protecţia animalelor Animals Asia. Cu toate acestea, o inspecţie derulată luna trecută de această asociaţie a descoperit prezenţa a două produse care conţin carne de câine la două supermarketuri Carrefour din oraşul Xuzhou, provincia Jiangsu (Estul Chinei).



În replică, Carrefour a dat asigurări că a retras, marţi 12 iunie, de la vânzare produsele controversate. "Este un caz izolat. Este vorba de un produs local care este vândut numai în cele două magazine din Xuzhou", a informat grupul francez.



Consumul de carne de câine sau de pisică este foarte puţin răspândit în China, susţine directorul Animals Asia, Irene Feng, potrivit căreia tinerii şi persoanele din clasa mijlocie consideră acest obicei de consum drept retrograd. "Ultimul lucru de care au nevoie asociaţiile de protecţia animalelor este ca lanţurile moderne de supermarketuri să normalizeze consumul de câini şi pisici şi să finanţeze acest sector", subliniază Irene Feng.



Potrivit estimărilor Humane Society International, anual până la 10 milioane de câini sunt ucişi pentru a fi consumaţi în China. Consumul de carne de câine nu este ilegal în China, dar asociaţiile pentru protecţia animalelor încearcă să pună capăt comercializării acestui tip de produs la un festival controversat care se desfăşoară în fiecare an la Yulin, un oraş din sud-vestul Chinei. Humane Society International, o asociaţie cu sediul în SUA, susţine că autorităţile au interzis vânzarea de carne de câine cu prilejul ediţiei din 2017 a festivalului, care va avea loc la finele acestei luni, însă mai multe restaurante locale au declarat că nu au primit nicio înştiinţare cu privire la această decizie. AGERPRES