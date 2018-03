Cat a vorbit Putin despre razboi in mesajul sau catre natiune!

"Nimeni nu a bagat de seaman ce vorbim. Ascultati acum!". Cu aceste cuvinte si-a incheiat Vladimir Putin, in ropotele de aplauze ale asistentei, prezentarea celor mai noi realizari ale Rusiei in domeniul tehnicilor de lupta. "Sper ca tot ceea ce am spus eu astazi il va trezi pe potentialul agresor", a adaugat liderul de la Kremlin, fara a preciza la cine s-a referit.

Cel de-al 14-lea mesaj catre natiune rostit joi de presedintele Putin s-a dovedit deosebit de agresiv, de razboinic. Fara precedent, practic. Dupa o lunga poveste despre discutiile cu SUA legate de scutul antirachete, de apararea aeriana, in general, liderul de la Kremlin a aratat ca Moscova a raspuns la esecul negocierilor prin crearea unor arme noi, rachete balistice si sisteme multifunctionale.

Jurnalistii de la BBC au calculat ca din totalul temelor abordate, 41% au vizat apararea. "Am incercat indelung sa convingem Statele Unite sa nu distruga Tratatul de reducere a armamentului nuclear. Zadarnic insa", i-a anuntat Putin pe ascultatorii sai, subliniind ca, in pofida tututor avertismentelor lansate de Moscova, Washington a continuat sa-si consolideze sistmul de aparare si sa-si dezvolte arsenalul atomic.

Dupa care, aratand spre ecranele din spatele lui, seful statului a aratat cele mai noi realizari din domeniul apararii. In primul rand, Putin a vorbit despre testele noului sistem de rachete intercontinentale Samrat. Inregistrarea video a fost insotita de un grafic al traseului de zbor al proiectilului.

"Nici un scut antiracheta nu ne mai poate opri", a lanat Putin, laudand, totodata, succesul programului de testare a altui timp de arma, cu motor energetic nuclear. "Avand in vedere ca distanta de zbor nu este limitata, racheta poate efectua nenumarate manevre", a explicat Putin.

Rusia dispune, de asemenea, de o arma supersonica, a anuntat liderul de la Kremlin, una "ideala", invincibila, practic, pe care si-a doresc toate statele occidentale. "Rusia are acum o astfel de arma", a subliniat presedintele Putin, inainte de a trece la urmatorul "exponat", sistemul "Kinjal" (Pumnalul).

In sfarsit, una dintre ultimele prezentari a vizat o arma de manevra in straturile superioare ale atmosferei. "Va fi, practic, imposibil de atacat, iar viteza ei va fi una supersonica. Va fi ca un meteorit", a mentionat liderul de la Kremlin, aratand, apoi, spre alt filmulet, cu "Avangard"