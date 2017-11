Cat de mare si de mareata este armata Rusiei?

Presedintele Vladimir Putin vrea ca anul viitor efectivul fortelor armate ale Rusiei sa treaca de un milion de oameni. O dorinta care, potrivit Newsweek, poate ascunde atat partile bune ale armatei, cat si neajunsurile ei.

LIderul de la Kremlin a semnat un decret, publicat pe site-ul oficial al institutiei, prin care cerea ca numarul militarilor sa ajunga la 1.013.628. Pana in ianuarie 2018, efectivul total al fortelor armate, inclusiv personalul civil, ar urma sa atinga 1,9 milioane de persoane. Interesant este ca decretul prezinta noile cifre, fara a preciza cat numara in prezent armata rusa si fara a explica motivele modificarilor operate.

Conform datelor Global Firepower, anul acesta, efectivul armatei regulate a Rusiei s-a cifrat la 798.527 militari. Alti analisti au ajuns la concluzia ca Ministerul apararii nu a reusit sa atinga obiectivul propus de crestere a numarului de soldati. Konrad Muzyka, analist la IHS Jane's, nu prea crede in cifrele oficiale, subliniind, totodata, ca aceste date nu depasesc necesarul Rusiei.

Dupa anexarea Crimeei si pe fondul intaririi pozitiei NATO la granitele ruse, Moscova a procedat la o reorganizare a armatei, sporind efectivele mai multor subunitati dislocate in regiunile din vestul tarii. "Rusii trebuie sa atraga oameni noi si, din punctul meu de vedere, avand in vederea participarea Moscovei in conflictul sirian si in razboiul din Ucraina, ritmul de epuizare si gradul de decadere a armatei au ramas aceleasi, daca nu chiar s-au amplificat", spune Muzyka.

"Inainte de toate, flota are nevoie acuta de oameni", subliniaza expertul, precizand ca procesul de modernizare a tehnologiile militare reclama personal profesional, nu soldati in termen. "Trupele terestre au si ele nevoie de oameni noi. Vor sa angajeze cu contract miltiari pentru Flota din Marea Baltica si pentru corpul 11 de armata. In plus, deficit de personal se inregistreaza si la trupele de tancuri. Acolo ar fi nevoie cam de doua mii de oameni", apreciaza Muzyka.