Cazul Skripal. Moscova i-ar putea înlocui pe cei patru diplomați ruși expulzați din Germania

Rusia i-ar putea înlocui pe cei patru diplomaţi cărora li s-a cerut să părăsească Germania din cauza presupusei implicări a Moscovei în otrăvirea pe teritoriul britanic a fostului agent dublu rus Serghei Skripal şi a fiicei sale Iulia, a afirmat miercuri Ministerul de Externe german, relatează AFP.



'Ceea ce am făcut a fost să declarăm diplomaţii persona non grata în baza articolului 9 din Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice', a declarat Rainer Breul, un purtător de cuvânt al ministerului, în cadrul unei conferinţe de presă.



'Acest lucru nu are niciun efect asupra dimensiunii misiunii diplomatice ruseşti', a adăugat Rainer Breul. Întrebat dacă Moscova ar putea trimite patru noi diplomaţi care să-i înlocuiască, el a răspuns 'da'.



Cei patru agenţi somaţi să părăsească ţara au fost 'selectaţi pe baza informaţiilor a căror natură exactă nu poate fi făcută publică, însă deja am făcut cunoscut că acest criteriu a fost în legătură cu serviciile de informaţii', a adăugat el.



Serghei Skripal, fost agent dublu rus care locuia în Marea Britanie, şi fiica sa Iulia au fost otrăviţi cu o substanţă neurotoxică la 4 martie la Salisbury, în sud-vestul Angliei.



Peste 20 de ţări, între care SUA şi 18 state membre UE, au decis expulzarea a 120 de diplomaţi ruşi.



Casa Albă a anunţat că va expulza 60 de diplomaţi ruşi, dintre care 12 de la ONU, şi va închide consulatul de la Seattle, în cadrul unui răspuns multinaţional la presupusa otrăvire de către Kremlin, cu un agent neurotoxic, a fostului spion rus Serghei Skripal în Marea Britanie.



De asemenea, NATO a anunţat că a decis să retragă acreditările pentru şapte membri ai misiunii ruse şi a respins trei solicitări de acreditări suplimentare.

