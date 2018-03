Cum se face jurnalism la New York Times!

De la alegerea lui Donald Trump, prestigiosul cotidian, care se reinventeaza in permanenta, a depasit 3,5 milioane de abonati. Jodi Rudore, director editorial are misiunea de a spori audienta internationala a cotidianului "The New York Times".

Ziarul "The New York Times" (NYT) isi are redactia intr-o superba cladire cu 52 de etaje desenata de Renzo Piano si situata pe 8e Avenue, la numarul 620, nu foarte departe de Times Square. NYT inseamna, astazi, 1450 de jurnalisti, dintre care 200 lucreaza peste hotare, 3,6 milioane de abonati, 41,3 milioane de followeri pe Twitter, un site de internet care a gazduit anul trecut 136 de milioane de vizitatori unici si peste 122 de Premii Pulitzer de la fondarea lui, in 1851. Tirajul saptamanal este de 550.000 de exemplare si peste un milion editia de duminica.

De la inceputul acestu an, cotidianul este condus de Arthur Gregg (A.G) Sulzberger. Comitetul editorial al ziarului a sustinut-o pe Hillary Clinton in campania prezidentiala din 2016. Curand dupa alegerea lui Trump, Arthur Ochs Sulzberger Jr. si redactorul sef, Dean Baquet, au promis intr-o scrisoare deschisa ca vor continua sa ofere un jurnalism de calitate, prezentant "cu onestitate ceea ce se intampla in America si in lume, fara teama, fara favoritisme". O provocare si o obsesie pentru Jodi Rudoren.

In 1998, NYT era inca un produs de print, cu un model de afaceri bazat pe venituri realizate din publicitate. Astazi, aceste incasari nu mai reprezinta decat un sfert din cifra de afaceri. "Avem tot mai multi abonati pentru versiunile digitale ale ziarului. Dar misiunea noastra centrala, obiectivele si valorile noastre, au ramas aceleasi", spune Rudoren, intr-un reportaj al cotidianului elvetian "Le Temps".

"Am lipsit din redactie din 2012 pana in 2015, trimisa in calitate de corespondent in Israel. Cand am revenit, doua lucruri m-au frapat. In primul rand, rezistenta la schimbari, la nou disparuse aproape in totalitate. Nu mai exista acea confruntare intre ziaristii 'de moda veche' si cei din generatiile mai tinere, intruchiparea viitorului. Chiar si redactorii si-au schimbat starea de spirit, incercand sa identifice cea mai buna maniera de a se integra noilor circumstante", a relatat Rudoren.

"Alta schimbare a vizat acceptarea notiuinii de esec. Decenii la rand, New York Times si-a impus normele de calitate si suntem extrem de exigenti in privinta scriiturii, corecta si coerenta. Dar a inova, a munci intr-un ritm mai alert si a ne reinventa implica, de asemenea, asumarea de riscuri.

Cum se lucreaza? "Cand un jurnalist prezinta un subiect, el nu mai intreaba cate semne trebuie sa scrie, cand va aparea articolul si daca este un text normal sau o analiza. Prima intrebare pe care o ridicam este cum trebuie expus subiectul? Un articol traditional, un material video sau un dosar interactiv in varianta online? Odata acest punct rezolvat, stabilim apoi cui se adreseaza informatia si cum gasim audienta necesara", spune Rudoren.

Daca va disparea varianta pe hartie, printata a ziarului? "Din punctul nostru de vedere, sfarsitul printului se va produce nu din cauza scaderii veniturilor din publicitate, care ne afecteaza mai putin decat alte ziare. Daca acest sfarsit va veni, la un moment dat, va fi o consecinta a inchiderii altor publicatii, care va antrena inchiderea tipografiilor, in Statelor Unite si in lume, cu care noi avem contracte", a apreciat Rudoren.