Ce se stie despre vila in care a murit Gianni Versace!

In 15 iulie 1997, Gianni Versace a plecat de acasa sa ia micul dejun la tereasa unei cafenele din apropiere. La intoarcere, marele creator de moda a cumparat un ziar italian si ultimul numar din Vogue, a trecut prin fata unui magazin care ii vindea creatiile si s-a indreptat spre resedinta. Cand a bagat cheia in broasca portii vilei sale, un barbat l-a impuscat. Avea 50 de ani.

Situata pe Ocean Drive din Miami, vila Casa Casuarina, a fost construita in anii 1930. Primul proprietar si arhitectul imobilului a fost mostenitorul corporatiei Standard Oil, Alden Freeman, care s-a inspirat dintr-o veche resedinta a viceregilor in America, Alcazar de Colon, ridicata inca din secolul al 16-lea in Santo Domingo, de fiul lui Cristofor Columb.

Palatul, care numara peste 50 de incaperi, a fost ridicat cu materiale speciale, inclusiv recif de corali. Dupa moartea lui Freeman, imobilul a fost refacut si transformat intr-o cladire cu apartamente.

Versace a cumparat vila in 1992 pentru 10 milioane de dolari si a investit in renovare si modernizare aproape 33 de milioane. Fondatorul Casei Versace a amenajat in interior o piscina, imbracata in mii de placi mozaicale, acoperite cu aur de 24 de carate. Totul adus special din Italia. Statuile din secolul al 16-lea au fost aduse dintr-un castel din Franta.

Toate cele peste 30 de camere ale vilei nu seamana una cu cealalta: unele au podea de marmura, altele vitralii sau dusumele de lemn. Mobila a fost fabricata din lemn rosu dupa schitele creatorului de moda. Iar tapiteria pentru canapele si fotolii a fost realizata din tesaturi Versace.

Vila dispunea, de asemenea, de o serie de galerii secrete, folosite de Versace si oaspetii lui. Una dintre cele ducea din garderoba creatorului de moda in biblioteca. In total, erau cinci astfel de treceri. Vila acea si propriul bibliotecar. La un moment dat, intr-unul dintre interviurile acordate publicatiei Time, Gianni Versace a spus, referindu-se la vila sa. "Cand vreau sa citesc Proust, merg la casa mea de pe lacul Como. Aici, la Miami nu am nevoie de inca o manastire. Vreau un loc unde sa-l pot citi pe Truman Capote".

Casa Casuarina figureaza printre cele trei cele mai fotografiate locuri din SUA, alaturi de Graceland, proprietatea lui Elvis Presley si Casa Alba din Washington.

Dupa asasinarea lui Versace, familia acestuia a decis sa vanda vila, cumparata in 2000 de milionarul Peter Loftin, care a platit pentru ea 20 de milioane de dolari. Folosita, initial, ca resedinta de vacanta, Casa Casuarina a devenit, in 2009, hotel. Dar afacerea nu a mers cum trebuie, astfel ca, in 2012, Loftin a scos vila la vanzare, cerand 125 de milioane de doalri.

Vila a fost cumparata numai cand pretul a coborat la 41,5 milioane de dolari. Noii patroni au pastrat hotelul, unde o noapte costa 1000 de dolari.