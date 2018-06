Cine si ce ameninta NATO

Divergentele aparute intre Statele Unite si tarile Europei pun in pericol insasi existenta Aliantei Nord-Atlantice, scrie secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-un articol publicat in The Guardian.

"Cred ca Alianta este cea mai buna, daca nu singura speranta de a pastra pacea in lume". Este citatul cu care isi incepe Stotenberg articolul: cuvintele ii apartin lordului Hastings Ismay, fost consilier militar al lui Winston Churchill si primul secretar general al NATO. Inca din 1952, Ismay avertiza ca "altii vor incerca sa dezbine randurile noastre" si ca "intre noi vor aparea certuri".

Pentru Stoltenberg, aceste cuvinte par, acum, un semnal de alarma. De la crearea Aliantei, in urma cu 70 de ani, locuitorii Europei si ai Americii de Nord traiesc in pace, intr-o lume binecuvantata. Pe plan poltiic insa, relatiile noastre sunt amenintate, afirma seful NATO, subliniind ca disensiunile intervenite intre SUA si aliatii lor vizeaza o paleta variata de problem, de la comert mondial la schimbari climate si acordul nuclear cu Iranul.

"Aceste neintelegeri sunt reale si nu vor disparea intr-o clipa. Nicaieri nu scrie ca Alianta Nord-Atlantica trebuie sa fie vesnica. Dar asta nu inseamna ca organizatia este sortita destramarii. Putem pastra NATO", sustine secretarul general al institutiei, subliniind ca "este nevoie de vointa politica, de o noua abordare si de foarte multa munca".

Amintind ca tarile membre au rezistat in fata numeroaselor provocari cu care s-a confruntat NATO de-a lungul timpului, ramanand unite, Stoltenberg crede ca relatiile transatlantice pot fi mentinute gratie schimbarilor survenite in chiar interiorul Aliantei: SUA si Canada isi perfectioneaza fortele armate pentru a apara Europa. Iar de la instalarea la Casa Alba a Administratiei Trump, cheltuielile americane pentru prezenta militara pe Batranul continent au crescut cu 40%. Ultimul tanc SUA a parasit Europa in 2013, pentru ca acum sa revina o intreaba brigada.

"Doua razboaie mondiale si un razboi rece au demonstrat ca impreuna, Europa si America de Nord sunt mai puternice si mai bogate. Este in interesul nostru, al tuturor, sa ne sustinem reciproc in chestiuni de aparare. Acum, mai mult ca niciodata", a insistat Stoltenberg in articolul sau din The Guardian, precizand ca "ne aflam in fata unor amenintari dintre cele mai serioase".

"Teroristmul international, proliferarea armelor de distrugere in masa, atacuri cibernetice, Rusia, care foloseste forta impotriva vecinilor sai, incercand sa se amestece in treburile noastre interne si nu se sfieste sa foloseasca gaze neuroparalizante pe strazile oraselor noastre", a enumerat seful NATO, repetand ca "numai impreuna, indiferend de cat de greu va fi drumul nostru in viitor, vom putea merge pe drumul corect".