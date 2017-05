Cel mai mare diamant în formă de inimă, scos la licitaţie la Geneva

Cel mai mare diamant "perfect" în formă de inimă scos vreodată la licitaţie va fi propus spre vânzare de casa Christie's pe data 17 mai la Geneva, unde ar putea fi achiziţionat pentru suma de 20 de milioane de dolari, informează AFP.



Diamantul de 92 de carate este ataşat unui colier de perle de cultură şi va fi scos la vânzare în cadrul tradiţionalei licitaţii de bijuterie a Christie's din luna mai ("Magnificent Jewels").



Acest diamant incolor (culoare D, cea mai bună calitate pentru un diamant), fără nici o impuritate, numit "The Legend", este estimat de către experţi la suma de 14-20 de milioane de dolari.



Bijuteria poartă semnătura casei Boehmer et Bassenge, un nume nou în cercul exclusivist al marilor bijutieri - care a preluat numele celebrilor bijutieri de la curtea regelui Franţei în secolul al XVIII-lea.



Aceştia din urmă au creat celebrul "Colier al reginei", o bijuterie care număra circa 650 de diamante, având în total 2.800 de carate, aflată în centrul uneia dintre cele mai faimoase escrocherii din istorie, care a zguduit profund monarhia franceză sub Ludovic al XVI-lea.



Astăzi, casa Boehmer et Bassenge aparţine unui bijutier din Antwerp.



La licitaţia din 17 mai vor fi oferite spre vânzare circa 250 de bijuterii de o calitate excepţională, printre care piese din colecţia actriţei Elizabeth Taylor (1932-2011).

