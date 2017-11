Cel mai mare dirijabil din lume s-a prabusit in Marea Britanie

Creata, initial, pentru fortele armate americane, Airlander 10, cea mai impresionanta masina de zbor din lume, un dirijabil hibrid de 20 de tone, s-a dislocat dupa o cadere. Incidentul, soldat cu daune importante, a avut in Marea Britanie.

Inainte de a se prabusi pe un camp din comitatul Bedfordshre, aparatul s-a desprins de catargul de ancorare. Potrivit martorilor oculari, citati de cotidianul Daily Mail, Airlander a nimerit in crengile copacilor si a pierdut heliu. Cabina de pilotaj a masinii a fost complet distrusa.

Ziarul The Mirror sustine ca incidentul s-a soldat inclusiv cu ranirea unei femei. Fortele de politie au creat un perimetru de securitate in zona in care a avut loc accidentul din cauza scurgerii de heliu.

Vineri, societatea britanica Hybrd Air Vehicles (HAV), care a conceput acest dirijabil hibrid de 100 milioane lire sterline (112,1 milioane euro), efectuase un nou zbor de incercare.In urma cu un an, aparatul a mai fost victima unui accident, in 24 august, in timpul unui al doilea zbor in Marea Britanie, cand a agatat un pilon de pe aerodromul Cardington Airfield, de langa Bedford.

Avand o lumine de 92 de metri (Airbus A-380 are numai 72 de metri), larg de 44 si inalt de 26 de metri, uriasul aparat supranumit "flying bum" a decolat pentru prima data in 17 august 2016 din Cardington. In principiu, dirijabilul poate atinge o viteza de 148 de kilometri pe ora, sa transporte 60 de pasageri si sa ramana in aer timp de doua saptamani si cinci zile cu echipajul sau la bord.