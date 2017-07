Cel mai mare protest împotriva lui Erdogan, la Istanbul

Zeci de mii de persoane s-au adunat duminică la Istanbul pentru un miting care să marcheze sfârşitul 'marşului pentru justiţie' de circa 450 de km început de liderul opoziţiei, Kemal Kiliçdaroglu, la 15 iunie la Ankara pentru a protesta împotriva încarcerării unui ales al formaţiunii sale, transmite AFP.



"Nimeni să nu creadă că acest marş este ultimul", a declarat mulţimii Kemal Kiliçdaroglu, preşedintele Partidul Popular Republican (CHP), la capătul a 25 de zile de marş. "9 iulie este o nouă etapă (...), o nouă naştere", a afirmat el.



Mulţimea s-a adunat pe o mare esplanadă, la malul mării, în apropiere de închisoarea Maltepe, unde este încarcerat Enis Berberoglu, deputat al CHP condamnat la 25 de ani de închisoare pentru că a furnizat publicaţiei de opoziţie Cumhurriyet informaţii confidenţiale.



Kemal Kiliçdaroglu, care a participat la marş fără o insignă specială şi având doar 'Justiţie' drept cuvânt de ordine, a adunat o mulţime tot mai numeroasă de-a lungul deplasării sale, atrăgând opozanţi ai preşedintelui Recep Tayyip Erdogan.



Opoziţia denunţă o derivă autoritară a preşedintelui turc, în special după adoptarea prin referendum, în aprilie, a unei întăriri a puterilor sale şi după epurările efectuate în urma tentativei de puci din urmă cu un an: circa 50.000 de persoane au fost arestat şi peste 100.000 demise sau suspendate din funcţii.



"Am mărşăluit deoarece ne opunem regimului unui singur om", a adăugat Kiliçdaroglu. "Am mărşăluit deoarece puterea judiciară este sub monopolul executivului", a mai spus el.



Iniţiativa, fără precedent în Turcia, este cea mai mare manifestaţie a opoziţiei după mişcarea contestatară din 2013.



De obicei, numai preşedintele Erdogan reuşeşte să adune mulţimi atât de numeroase la mitingurile sale.AGERPRES