Cateva dintre profetiile lui Nostradamus care s-au adeverit!

Profetiile pentru 2018 ale celebrului invatat francez suscita un puternic interes din partea publicului larg inclusiv pentru faptul ca unele dintre previziunile lui Nostradamus s-au adeverit. Cotidianul The Independent a selectat cateva dintre acestea din urma.

Moartea regelui Henric al II-lea

Nostradamus anunta ca un leu tanar, care depasi trecutul, va deceda din cauza ochilor. Rege al Frantei, Henric al II-lea, a murit in 1559, dupa ce Gabriel de Lorges, conte de Montgomery, il raneste fara sa vrea la turnirul de sarbatoare organizat cu ocazia incheierii pacii cu Habsburgii. Cu ochii strapunsi de lancea contelui, tot el capitan al garzii scotiere a regelui, suveranul moare de septicemie, in pofida eforturilor chirurgului Ambroise Pare.

Ascensiunea lui Hitler

Intr-unul dintre catrenele sale, Nostradamus a scris despre un copil care se va naste intr-o familie saraca, dar care va seduce oamenii prin vorbele sale si va face mult zgomot in lume. Nascut in Austria, in 20 aprilie 1889, Adolf Hitler pleaca in Germania, unde se face cunoscut gratie in special discursurilor sale.

Bombardamentele atomice de la Hiroshima si Nagasaki

Doua orase care vor fi cuprinse de moarte intr-o clipa si oameni care vor striga disperati dupa ajutor. Este ceea ce prevestea marele invatat. Hiroshima si Nagasaki au fost bombardate de Statele Unite in 6 si, respectiv, 9 august 1945. Doua atacuri nucleare soldate cu moartea a peste 110.000 de oameni.

Atentatele din 11 septembrie 2001

O cetate considerata drept centru al Pamantului se va cutremura, ceea ce va antrena un lung razboi intre doua mari puteri. Un catren care, in opinia analistilor, vorbeste despre orasul american New York, care, in 2001, va fi victima celor mai grave atentate din istoria Statelor Unite. Patru atacuri sinucigase lansate in mai putin de doua ore de teroristii gruparii Al Qaeda. Cele doua turnuri gemene ale Word Trade Center se prabusesc la scurt timp dupa ce doua avioane de pasageri, deturnate de jihadisti, au intrat in ele.