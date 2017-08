Celebrul pian cu coadă al lui Elvis Presley scos la vânzare pe eBay

La 16 august cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la moartea celebrului Elvis Presley, eBay va scoate la vânzare legendarul pian al regelui rock and roll-ului, un pian alb cu coadă marca Knabe, relatează online ziarul spaniol ABC.



O parte din fondurile încasate vor fi donate Fundaţiei Auditive Starkey, pentru a putea "furniza aparate auditive copiilor şi persoanelor din întreaga lume" care au probleme de auz, se arată într-un mesaj postat pe site-ul de vânzări online.



Potrivit experţilor, valoarea pianului este estimată la între 2,5 şi 5 milioane de dolari.



Pe siteul eBay se precizează că această vânzare, care se va prelungi până la data de 20 de august, are o încărcătură "istorică". La acest pian au cântat, între 1930 şi 1950 la concertele susţinute în sala Ellis din Memphis (Tennessee), legende ale muzicii precum W.C. Handy, Duke Ellington, Count Basie sau Cab Calloway.



Elvis Presley (1935-1977) a cumpărat pianul alb marca Knabe în 1937.



Regele rock and roll a făcut prezentări şi sesiuni de improvizaţii la acest instrument, până când soţia sa, Priscilla, i-a făcut cadou în 1969, vestitul pian placat cu foiţă aurie, iar cel alb a fost mutat în magazie.



În 1971 tatăl artistului, Vernon Presley, a vândut pianul studioului de înregistrări Sturges, care l-a folosit la înregistrarea a peste 50 de albume.



În 1981, instrumentul a ajuns în mâinile lui Jimmy Velvet, care l-a expus la muzeul său. Pianul s-a aflat în proprietate privată din 1990 până în prezent.AGERPRES