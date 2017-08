Cetățenii europeni explică de ce părăsesc Marea Britanie, locul care le-a fost casă mulți ani

Imigranții din Marea Britanie nu se mai simt doriți acolo, aceasta este concluzia unor interviuri făcute de publicația The Independent, în rândul unor cetățeni ai Uniunii Europene stabiliți în Marea Britanie. Deși Marea Britanie le-a fost casă pentru mulți ani, iar acolo este locul unde au legat prietenii și și-au dorit să locuiască pentru restul vieții, Brexitul i-a determinat să se gândească să părăsească Marea Britanie, pentru un loc care îi dorește mai mult.

„Nu mă mai simt bine venit aici”, a spus Lukasz, un polonez care locuiește în Marea Britanie de la vârsta de opt ani. „E ca și cum ai sta în casa cuiva și ai stat cu siguranță mai mult decât ai fost bine-venit – așa mă simt”, a spus tânărul de 28 de ani, unul dintre miile de cetățeni europeni din Marea Britanie.

Date oferite de Biroul Național de Statistică (ONS) arată că 122,000 de europeni au părăsit Marea Britanie până în luna martie a acestui an. Grupurile de afaceri se arată preocupate de „exodul de creiere” din industriile vitale, în timp ce organizațiile care reprezintă migranții din Uniunea Europeană au îndemnat guvernul să ofere garanții solide în ceea ce privește statutul lor după Brexit.

Lukasz, care nu dorește să îi fie publicat numele de familie, s-a mutat în Londra când avea opt ani, moment când mama sa a primit o ofertă mai bună de muncă în capitala Marii Britanii. A urmat școala în Acton și Greenwich, iar acum este șofer de autobuz în Londra. În trecut, acesta considera Londra ca fiind „acasă”, iar în Polonia se simțea un „turist”.

În perioada care a urmat referendumului, acesta a văzut o creștere a crimelor, iar cea care l-a făcut să nu se mai simtă bine-venit în Marea Britanie a fost înjunghierea în gât a unui student „pentru că vorbea poloneză”.

„Cineva a scrie << GO HOME >> pe un magazine polonez din apropierea mea”, a spus Lukasz. „Rasismul a crescut, am început să văd asta la muncă … am avut câțiva pasageri care se certau între ei.”. Tânărul a menționat și de un incident pe care mama sa l-a avut când se afla în autobuz cu sora lui în vârstă de doi ani. Un băiat a amenințat-o că dacă nu se întoarce înapoi în țara sa, o va înjunghia.

„Poate că băiatul ăsta nu era stabil mental, și a fost raportat la poliție, dar în 20 de ani în care am trait în Marea Britanie nu am auzit pe nimeni să fie rasist cu mine sau familia mea. De la referendum toate astea au început”.

Tânărul plănuiește să părăsească Marea Britanie înainte cu puțin timp de data limită pentru Brexit.

Matteo Mencarelli, italian în vârstă de 30 de ani, s-a mutat din Marea Britanie în Bulgaria în zorii de Brexitului. Acesta descrie anii petrecuți în Londra ca fiind „de neprețuit” și ”o lume complet diferită” comparativ cu vechile sale case, în Roma și Toronto. Ca mulți alții, acesta a fost șocat de rezultatele referendumului.

Matteo a spus că votul pentru părăsirea Uniunii Europene a fost ca un „catalizator” pentru el și pentru cariera pe își dorea să și-o creeze, iar acum își plănuiește viitorul în timp ce locuiește cu soția sa în Sofia.

Eva Scheffer, o asistentă medical venită din Olanda, a părăsit Marea Britanie, din cauza potențialului impact al Brexitului. ”Am primit o ofertă de muncă în domeniul meu în Orientul Mijlociu, iar incertitudinea dacă voi putea sau nu să-mi construiesc o viață în Marea Britanie după Brexit a reprezentat o parte din decizia mea de a accepta.”, a spus tânăra în vârstă de 29 de ani.

Eva vede și dificultățile cu care britanicii se vor confrunta după Brexit. ”Pentru cetățenii Marii Britanii, în special pentru cei orientați international, Brexitul îi va costa oportunitatea de a munci și studia în străinătate”, a adăugat aceasta.