Chelsea a câştigat titlul de campioană a Angliei la fotbal, vineri seara, după ce a învins-o pe West Bromwich Albion cu scorul de 1-0, în deplasare, în etapa a 37-a, penultima din Premier League. Atacantul belgian Michy Batshuayi (82) a marcat singurul gol al meciului, în faţa a 25.367 spectatori. Acesta este al doilea titlu în ultimii trei ani pentru ''Blues''.



Chelsea are acum un avans de zece puncte faţă de următoarea clasată, Tottenham, care mai are trei jocuri de disputat, dar nu mai poate ajunge în clasament rivala londoneză. Italianul Antonio Conte este doar al patrulea antrenor care câştigă titlul în Premier League la sezonul său de debut, după predecesorii săi Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, celălalt tehnician fiind chilianul Manuel Pellegrini, cu Manchester City.



Conte devine al doilea antrenor italian care câştigă campionatul Angliei, după ce anul trecut Claudio Ranieri a produs o mare surpriză cu Leicester City.



Chelsea are acum şase titluri de campioană în palmares, 1954-55, 2004-05, 2005-06, 2009-10, 2014-15, 2016-17.



În alt meci, Everton a dispus cu 1-0 de Watford, prin golul marcat de Ross Barkley (56), scrie Agerpres.



Sâmbătă au loc partidele Manchester City - Leicester City, Bournemouth - Burnley, Middlesbrough - Southampton, Sunderland - Swansea City, Stoke City - Arsenal, duminică sunt programate jocurile Crystal Palace - Hull City, West Ham United - Liverpool şi Tottenham Hotspur - Manchester United.



În clasament, pe primul loc se află Chelsea, cu 87 puncte (36 jocuri), urmată de Tottenham Hotspur, 77 p (35 j), Liverpool, 70 (36 j), Manchester City, 69 p (35 j), Arsenal, 66 p (35 j), Manchester United, 65 p (35 j), Everton, 61 p (37 j), etc.