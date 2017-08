CHINA. A fost deschis un parc național dedicat protejării tigrilor și leoparzilor

Un parc naţional dedicat protejării tigrilor şi leoparzilor a fost inaugurat oficial sâmbătă în apropiere de Changchun, capitala provinciei Jilin din nord-estul Chinei, informează agenţia de presă Xinhua.



Inaugurarea Northeast Tiger and Leopard National Park Administration reprezintă un pas important făcut de autorităţile chineze în direcţia protejării animalelor ameninţate cu dispariţia, a spus Zhang Jianlong, directorul Administraţiei de Stat Forestiere.



Un birou de evaluare a resurelor naturale din noul parc naţional, administrat de statul chinez, a fost de asemenea inaugurat sâmbătă.



"Înfiinţarea a două organizaţii înseamnă o creştere a eforturilor de protejare a tigrilor siberieni, leoparzilor de Amur şi a altor tipuri de resurse naturale. Vom întări operaţiunile de supraveghere şi de patrulare în zonă, pentru a ne asigura că mediul înconjurător este protejat", a adăugat Zhang Jianlong.



Northeast Tiger and Leopard National Park se întinde pe o suprafaţă de peste 1,46 milioane de hectare. Aproximativ 71% din acest teritoriu se află în provincia Jilin, iar restul suprafeţei sale se află în provincia învecinată Heilongjiang.



Amenajarea completă a parcului va fi finalizată în 2020.



Autorităţile au lansat sâmbătă şi un concurs în vederea realizării unui logo oficial al parcului. Potrivit unor dezvăluiri făcute de Chen Xiaocai, membru al echipei care administrează parcul, logoul oficial va trebui să combine imagini ale tigrilor siberieni, leoparzilor de Amur şi elemente grafice chinezeşti.



Concursul va dura până pe 30 septembrie, iar câştigătorul va primi un cec în valoare de 50.000 de yuani (7.500 de dolari americani). Persoanele interesate de această competiţie pot afla mai multe informaţii pe site-ul parcului (www.hbgyglj.com).



Zhao Li, directorul Administraţiei parcului, spune că această rezervaţie naturală are ca obiectiv înfiinţarea unui habitat natural stabil pentru tigrii siberieni şi leoparzii de Amur.



Tigrii siberieni alcătuiesc una dintre cele mai ameninţate specii de animale pe Terra. Ei trăiesc predominant în nord-estul Chinei şi în estul îndepărtat al Rusiei. Populaţia acestor animale este alcătuită din mai puţin de 500 de exemplare. Leopardul de Amur a fost plasat pe lista naţională prioritară a animalelor protejate în China în 1983 şi doar 50 de exemplare din această specie mai trăiesc în prezent, în principal de-a lungul graniţei ruso-chineze.

