China va începe construcţia unei staţii spaţiale permanente cu echipaj uman în 2019

China va începe construcţia unei staţii spaţiale cu echipaj uman permanent în 2019, după ce a reuşit să efectueze cu succes o misiune de realimentare pe orbită cu nava cargo Tianzhou-1, au anunţat vineri oficialii care conduc proiectul, relatează Reuters.

Tianzhou-1, prima nava spaţială cargo a Chinei, lansată la 20 aprilie, a reuşit să andocheze din prima tentativă la laboratorul spaţial Tiangong-2 două zile mai târziu, informează media de stat.

Operaţiunea de realimentare de cinci zile realizată cu succes, dirijată de tehnicienii de pe Pământ şi încheiată joi, este o piesă centrală în planurile Chinei de a începe să trimită echipaje într-o staţie spaţială permanentă până în 2022.

"Acest lucru anunţă ambiţia (...) şi încrederea noastră fermă că vom deveni o mare putere spaţială", a declarat supervizorul proiectului staţiei spaţiale, Wang Zhaoyao, în cadrul unui briefing de presă de la Beijing.

"După ce am încheiat misiunile de zbor spaţial din faza experimentală, vor trece la faza de dezvoltare şi construcţie. Potrivit planurilor noastre vom efectua asamblarea şi construcţia staţiei spaţiale cu echipaj uman a Chinei între 2019 şi 2022", a precizat el.

Preşedintele chinez Xi Jinping a făcut o prioritate din dezvoltarea programului spaţial chinez pentru a întări securitatea naţională. Comisia militară centrală, prezidată de Xi, a trimis o scrisoare de felicitare echipajului misiunii Tianzhou-1 pentru "pentru îndeplinirea visului nostru spaţial", potrivit agenţiei Xinhua.

Pentagonul a atras atenţia asupra capacităţilor spaţiale tot mai mari ale Chinei, afirmând că are în derulare acţiuni menite să prevină utilizarea de către alte naţiuni a unor dotări din spaţiu într-o criză.

China insistă asupra faptului că are numai ambiţii paşnice în spaţiu, dar a testat rachete antisatelit, notează Reuters.

Sursa: www.agerpres.ro