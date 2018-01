Ciclonul-bombă a lovit nemilos nord-estul SUA. Sute de curse aeriene anulate, zeci de mii de locuințe fără curent electric

O furtună de iarnă deosebit de intensă a cauzat îngheţarea conductelor de petrol şi a generat întreruperi ale fluxului de producţie în rafinăriile de pe coasta atlantică a Statelor Unite, joi, determinând creşterea preţului la carburanţi, în contextul în care căderile abundente de zăpadă şi vânturile puternice au întrerupt alimentarea cu energie electrică pentru zeci de mii de locuinţe din această regiune, informează Reuters.



Aproximativ 65.000 de locuinţe şi sedii de companii de pe coasta estică americană au rămas fără electricitate, iar autorităţile se aşteaptă ca acest număr să crească în orele următoare, pe măsură ce furtuna va cuprinde întreg nord-estul Statelor Unite, o regiune cu o densitate a populaţiei foarte ridicată.



Această furtună reprezintă rezultatul unei rapide - şi rare - scăderi bruşte a presiunii barometrice, fenomen cunoscut şi sub denumirile de "bombogeneză" şi "ciclon-bombă". Căderi abundente de zăpadă au afectat coasta estică americană de-a lungul unui front atmosferic care se întinde din statul Maine şi până în Carolina de Nord, joi, doborând linii de electricitate, provocând acoperirea cu gheaţă a drumurilor şi cauzând închiderea câtorva sute de şcoli.



Tarifele pentru petrolul folosit la încălzirea locuinţelor şi pentru gazele naturale au înregistrat pe coasta estică a Statelor Unite cele mai ridicate niveluri ale lor din ultimii ani, în contextul unei cereri record a populaţiei. Cantităţile de petrol pentru centralele termice sunt foarte aproape de recordul stabilit în urmă cu trei ani.



Potrivit specialiştilor, cererea pentru gaze naturale va rămâne foarte apropiată de nivelul record din Statele Unite în această săptămână. Gazele naturale reprezintă un combustibil major pentru centralele de încălzire folosite în locuinţe şi companii pe coasta nord-estică americană şi, de asemenea, sunt utilizate pe scară largă şi de centralele furnizoare de electricitate.



Există temeri în privinţa unei întreruperi majore a alimentării cu carburanţi, ce ar putea provoca o ruptură de stoc în cazul petrolului utilizat la încălzire, în contextul în care stocurile de carburanţi din New England şi statele Atlanticului mijlociu se confruntă în prezent cu cele mai scăzute niveluri ale lor pentru această perioadă a anului.



Din acest motiv, tancuri petroliere cu benzină, motorină şi petrol utilizat la încălzit vor porni din Europa spre Statele Unite, inversând astfel sensul tradiţional de deplasare a vapoarelor pe această rută comercială.



Spărgătoare de gheaţă au fost deja utilizate în porturile din Boston, New York şi Philadelphia pentru menţinerea operaţională a liniilor maritime, deşi sunt prognozate anumite întârzieri ale traficului oceanic. Reprezentanţii Gărzii de Coastă au declarat miercuri seară că navele din aceste porturi vor rămâne ancorate până la trecerea furtunii.



Dependenţa de petrolul pentru încălzirea locuinţelor înregistrează cel mai înalt nivel în regiunea nord-estică a Statelor Unite, unde 21% din totalul locuinţelor folosesc petrol pentru instalaţiile de încălzire.



Deocamdată, cele mai multe dintre rafinăriile din nord-estul american nu au raportat incidente. Rafinăria Phillips 66 şi-a închis o unitate de prelucrare a cocsului şi a ţiţeiului brut, aflată în Wood River din statul Illinois, după ce o conductă a îngheţat şi s-a fisurat, provocând apoi un incendiu de intensitate mică.



Rafinăria deţinută de compania Valero în Meraux, Louisiana, şi-a reluat fluxul de producţie după ce temperaturile negative au dus la îngheţarea dispozitivelor sale la începutul acestei săptămâni, potrivit unui raport publicat de Energy News Today (ENT).



Grupul Valero a fost nevoit să îşi scurteze programul de lucru la rafinăria Port Arthur din statul Texas din cauza temperaturilor extrem de scăzute, precizează ENT. Specialiştii se aşteaptă ca activitatea rafinăriei să revină la un nivel normal până la sfârşitul săptămânii.AGERPRES