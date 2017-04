Cinci companii europene vor finanţa 50% din costurile gazoductului Nord Stream 2

Un număr de cinci companii energetice europene, printre care se numără şi grupul austriac OMV, au acceptat să furnizeze jumătate din finanţarea necesară pentru proiectul în valoare de 9,5 miliarde de euro vizând construirea gazoductului Nord Stream 2, a anunţat luni grupul rus Gazprom, informează Reuters.

Gazprom livrează gaze naturale Germaniei printr-o serie de conducte amplasate în Marea Baltică, denumite Nord Stream. În 2015, Gazprom şi un grup de companii europene, respectiv E.ON, Wintershall, Shell, OMV şi Engie, au semnat un acord pentru realizarea proiectului Nord Stream-2, ce presupune construcţia a încă două conducte pe lângă cele două deja existente, astfel încât capacitatea sa de transport ar urma să se dubleze, până la 110 miliarde de metri cubi pe an.

"Cele cinci companii europene au promis că vor furniza finanţare pe termen lung care să acopere 50% din costul proiectului. Investiţia fiecărei companii se va ridica la aproximativ 950 milioane de euro", a informat grupul Gazprom într-un comunicat de presă.

Gazprom va finanţa restul de 50% din costurile acestui gazoduct care ar urma să demareze operaţiunile în 2019.

"Este un punct de cotitură. Este o confirmare fermă a participării străine la acest proiect, este o bază financiară importată pentru ca acest proiect să fie terminat la finele lui 2019", a declarat la rândul său directorul Gazprom, Alexei Miller.

Firmele europene au discutat între ele modul cum să împartă povara financiară şi în pofida acordului anunţat luni o serie de surse din industria energetică susţină că detaliile nu au fost încă puse la punct. De exemplu, grupul OMV a informat că va furniza finanţare pe termen lung pentru 30% din costurile sale la acest proiect, urmând ca pentru restul costurilor să apeleze la project financing. La rândul său, grupul german Uniper a informat că este în căutarea unui posibil parteneriat pentru a putea acoperi partea sa de finanţare.

Cu toate acestea, sprijinul comercial oferit de cele cinci firme occidentale oferă grupului rus Gazprom, care asigură o treime din gazele naturale consumate de UE, noi argumente pentru a contracara criticile celor care susţin că proiectul Nord Stream 2 a divizat Europa. Statele membre din Europa de Est precum şi satele baltice susţin că un nou gazoduct care să transporte gaze naturale ruseşti via Marea Baltică va face din UE un prizonier al Moscovei în timp ce statele membre din nordul Europei, în special Germania care este principalul client al Gazprom, susţin că proiectul are numai avantaje economice.

Sursa: www.agerpres.ro