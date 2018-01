Cine a fost eroina posterului "We Can Do It!"

Intr-un oras din statului Washington a decedat, zilele trecute, Naomi Parker-Fraley, care a devenit prototipul "Rosie the Riveter" pentru posterul "We Can Do It", reprezentând toate femeile din SUA care au lucrat în fabrici şi uzine în timpul celui de-al doilea Razboi mondial. A murit la varsta de 96 de ani.

Autorul panoului, realizat in 1942, a fost pictorul J. Howard Miller, inspirat de fotografia unei femei, apliecata asupra unui strung. Imaginea, publicata de mai multe reviste americane nu avea nici data, nici nume. Dupa decenii, "We Can Do It" a devenit simbol al feminismului in Statele Unite. Dar eroina panoului a ramas oarecum necunoscuta.

O perioada s-a crezut ca este vorba despre Geraldine Doyle, o muncitoare din Michigan si care a sustinut ca ea este in respectiva fotografie. Nimeni nu a contestat afirmatiile femeii. Cand Doyle a murit, in 2010, numeroase publicatii din intreaga lume au relatat povestea ei de viata.

Adevarul a fost insa scos la iveala de profesorul James Kimble, de la Seton Hall University, New Jersey. "In studiul meu am scris ca aproape tot ce se stia despre acest poster era gresit", a declarat Kimble pentru BBC. "Cand Doyle a murit, in 2010, si toti i-au publicat necrologul, m-am intrebat: dar de unde stim noi cu certitudine ca ea este de fapt femeia care l-a inspirat pe Miller?".

Sase ani i-au trebuit profesorului sa gaseasca adevarul. In 2015, el a gasit o alta fotografie cu tanara din imaginea cu strungul. Era datata 1942. Se preciza si localitatea: Alamida, California. Asa a gasit-o pe Naomi Parker-Fraley. "Sotia m-a sfatuit sa cumpar un buchet de flori. S-a dovedit un sfat foarte bun. Si am sunat la usa!".

"A fost cumplit de impresionata ca am venit sa-i ascult povestea", a relatat, ulterior, Kimble. "Stia deja, de vreo 4-5 ani, ca fotografia ei fusese insusita de alta persoana. Incercase sa-i convinga pe unii si pe altii, dar nimeni nu i-a dat ascultare". Dar brusc, lucrurile s-au schimbat.

Naomi Parker s-a nascut la Tulsa, statul Oklahoma in august 1921, ea fiind al treilea din cei opt copii ai parintilor ei. Tatal era inginer, mama, casnica. In 1942, dupa ce Japonia a atacat Pearl Harbor, Naomi si sora ei, Ada, s-au dus sa lucreze la o intreprindere militara din Alamida. Acolo a fost fotografiata aplecata peste strung.