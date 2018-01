Cine scrie noua ordine mondiala?

In timp ce negocierile legate de iesirea Marii Britanii din UE, Brexit, intra in faza critica, vizita la Londra a presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, ii ofera premierului Theresa May sansa excelenta de a demara un proces de formare a unor noi aliante globale, de care Regatul Unit va avea foarte mare nevoie dupa divortul de Uniunea Europeana, scrie cotidianul Daily Telegraph.

Mai ales ca, sub ochii nostri, practic, se produc schimbari radicale si complicate pe arena internationala. Administratia Trump s-a declarat deja nemultumita de actuala ordine mondiala, iar crestere in "greutate" a unor noi puteri, precum China, conduce la modificari in planul aliantelor globale.

Astfel, India colaboreaza tot mai strans cu Israel, ceea ce determina o intarire a relatiilor de cooperare intre Pakistan si China. Rusia incearca, la randul ei, sa exploateze momentul in beneficiul propriilor interese. Recenta ei interventie in Siria demonstreaza dorinta Moscovei de a-si extinde sfera de influenta.

In ultimul deceniu, Orientul Mijlociu a ramas o zona relativ inaccesibila pentru Kremlin. Dar pe fondul nehotararii presedintelui Barack Obama, Rusia a reusit sa formeze in zona o noua retea de alianti. Sunt numai cateva exemple ale schimbarilor care se produc pe arena politii mondiale. Iar Marea Britanie nu poate ignora ceea ce se intampla, mai ales dupa Brexit, este de parere autorul articolului din Daily Telegraph.

Epoca Trump a adus cu sine nu numai o noua abordare a relatiilor dintre Statele Unite si restul lumii. Se creaza, practic, o noua ordine globala, unde vechile convingeri sunt date uitarii si inlocuite cu noile oportunitati care se deschid in fata celor care le pot anticipa, concluzioneaza jurnalistul britanic.