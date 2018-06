Cipru construiește cel mai mare complex de cazinouri

Preşedintele cipriot, Nicos Anastasiades, a participat vineri la ceremonia de inaugurare a lucrărilor la City of Dreams Mediterranean Casino, cel mai mare complex de cazinouri din Europa, care ar urma să devină elementul central în strategia insulei de a deveni o destinaţie pentru turismul de lux, transmite AP.



"Au fost urgentate procedurile necesare astfel încât, până în 2021, primul complex integrat de cazinouri din Cipru să devină complet operaţional", a declarat Nicos Anastasiades.



Amplasat în apropiere de Limassol, acest proiect de 550 milioane de euro ar urma să creeze aproximativ 6.500 de locuri de muncă şi să atragă un număr suplimentar de 300.000 de vizitatori anual în Cipru, ceea ce va injecta aproximativ 700 milioane de euro în economia locală în fiecare an.



La rândul său, directorul companiei Melco International Resorts and Entertainment, Lawrence Ho, a subliniat că un cazinou temporar va fi inaugurat la Limassol în data de 28 iunie care va funcţiona până la finalizarea viitorului resort, urmând ca alte patru cazinouri satelit să fie deschise în acest an la Nicosia, Larnaca, Famagusta şi Paphos.



Turismul şi activităţile de petrecere a timpului liber au fost motoare cheie ale economiei Ciprului. Anul trecut, sosirile de turişti au atins un nivel record, cu 3.700.000 de sosiri, în creştere cu 15% comparativ cu 2016.

