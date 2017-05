Concertele Take That din Manchester au fost amânate după atacul terorist de luni seara

Formaţia Take That din Manchester şi-a amânat ultimele trei spectacole care trebuiau să aibă loc la Manchester Arena, în urma atacului terorist de luni seara, informează manchestereveningnews.co.uk.



Trupa - care a amânat anterior în cursul zilei marţi şi un spectacol programat pentru această seară la Liverpool - a decis să nu susţină concertele prevăzute pentru 25, 26 şi 27 mai pe Manchester Arena.



"Din cauza evenimentelor tragice de luni seara şi a anchetei în curs de desfăşurare de către poliţie, concertele programate ale Take That pentru joi 25, vineri 26 şi sâmbătă 27 mai au fost amânate. Mai multe detalii vor fi publicate cât mai curând posibil", a anunţat Manchester Arena într-un comunicat.



La puţin timp după atac - soldat cu cel puţin 22 de morţi şi 120 de răniţi grav - membrii trupei au apelat separat la social media pentru a-şi exprima şocul.



"Veste tristă, tristă din Manchester. Să ne rugăm pentru toate victimele şi familiile afectate'', a scris Gary Barlow pe Twitter.



"Să conştientizăm că atât de mulţi oameni nevinovaţi sunt morţi. Atât de trist şi sfâşietor pentru toţi cei afectaţi. Manchester, te iubesc'' a scris la rândul său Howard Donald.



Şi Mark Owen a postat: ''Aşa de trist să aud ştirile din Manchester .... Rugăciunile şi gândurile către toţi cei afectaţi... Dureros. Va iubesc pe toţi".



Sala urmează să emită încă un comunicat cu privire la eventualele evenimente viitoare planificate.



În acest oraş al fotbalului, cu două mari echipe ca Manchester City şi Manchester United, sala Manchester Arena (sau Manchester Evening News Arena) găzduieşte numeroase concerte şi evenimente sportive. Aceasta este situată în nordul oraşului, în apropiere de gara Manchester Victoria.



Creată în 1995, capacitatea ei variază de la 3.500 la 21.000 de persoane, în funcţie de dispunerea sălii. Cele mai mari formaţii şi cântăreţi care au concertat aici au fost U2, Lady Gaga, Muse, Beyonce, Rihana, The Rolling Stones, Madonna, Luciano Pavarotti şi ...Ariana Grande. Printre marile nume ale muzicii locale care şi-au dat întâlnire în această sală de concerte, cea mai mare din Europa, se numără Oasis, Take That, New Order,The Charlatans, The Verve, Simply Red sau The Courteeners.AGERPRES