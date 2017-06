Conservatorii britanici au pierdut majoritatea absolută în Parlamentul de la Londra (rezultate oficiale)

tupungato/Getty Images/iStockphoto London, UK - Big Ben and Westminster Bridge. London, UK - Big Ben and Westminster Bridge.

UPDATE ORA 08.41 Partidul Conservator britanic al premierului Theresa May a pierdut majoritatea absolută în Parlamentul de la Londra în urma alegerilor legislative anticipate desfășurate joi, conform rezultatelor oficiale anunțate vineri, transmit AFP și Reuters.

Conservatorii au obținut cel mai mare număr de mandate, dar au pierdut în jur de 15 locuri față de legislatura anterioară, în timp ce Partidul Laburist — principale formațiune de opoziție — a înregistrat un câștig de aproximativ 30 de mandate, potrivit rezultatelor aproape definitive.

Partidul Conservator nu a reușit să obțină cele 326 de locuri necesare pentru o majoritate în Camera Comunelor, pentru care ar avea nevoie de 18 din cele 17 mandate ai căror câștigători nu au fost anunțați încă.

Theresa May nu reușește astfel să obțină mandatul mai puternic pe care îl viza în perspectiva negocierilor legate de Brexit, aruncând scena politică britanică în incertitudine, cu potențial de a perturba viitoarele discuții cu Uniunea Europeană.

Potrivit postului de radio londonez LBC, preluat de Reuters, premierul britanic va susține o declarație la ora locală 10:00, după ce a eșuat în tentativa de a consolida majoritatea conservatoare în parlament.

UPDATE ORA 01.22 Alegeri legislative anticipate în Marea Britanie: Theresa May pierde majoritatea de care dispunea în Parlament (estimări)

Prim-ministrul britanic, Theresa May, a pierdut joi pariul său la alegerile legislative anticipate: cea care dorea un "mandat clar" pentru a negocia Brexitul pierde majoritatea absolută de care dispunea în Parlament, scrie AFP, menționând primele estimări de la închiderea secțiilor de votare.

Conservatorii ar obține 314 mandate, față de 330 în precedentul parlament, în timp ce laburiștii lui Jeremy Corbyn ar câștiga 32 de fotolii obținând acum 266 de mandate, potrivit unei estimări Ipsos/MORI.

Conform acestor previziuni, Theresa May, care dispunea până acum de o majoritate de 17 parlamentari, ar pierde această majoritate absolută, cu câteva zile înainte de deschiderea negocierilor cruciale cu Uniunea Europeană privind Brexitul.

AFP amintește că, la mai puțin de un an după referendumul pentru ieșirea din UE, șefa guvernului de la Londra, o susținătoare a unui Brexit "dur", convocase aceste alegeri anticipate pentru a avea o libertate amplă de mișcare în negocierile cu cei 27 începând din 19 iunie.

"Pare deja clar că Theresa May a ratat pariul său. Este însă prea curând de spus dacă va rămâne prim-ministru", a comentat Paula Surridge, de la universitatea din Bristol. Ea "ar putea rapid să se găsească sub presiunea de a demisiona din fruntea Partidului Conservator", a adăugat aceasta.

"Este un dezastru pentru Theresa May. Leadership-ul său este pus în discuție și ea va fi sub presiunea de a demisiona dacă rezultatele se confirmă", a declarat pentru AFP Iain Begg, profesor la London School of Economics.

Primele estimări privind rezultatul alegerilor de joi au provocat o cădere a lirei sterline la New York.

Conform acestora, Partidul Național Scoțian (SNP) ar pierde 22 de mandate față de precedentul parlament, obținând 34 de locuri acum, iar Liberalii Democrați, deschis eurofili, ar câștiga șase mandate în plus, ajungând la 14.

În ce privește SNP, "este o foarte proastă știre pentru Nicola Sturgeon (prim-ministra din Scoția) și revendicarea acesteia privind un al doilea referendum" de independență a Scoției, conform expertului citat de AFP.

Theresa May a convocat scrutinul de joi în luna aprilie, contrar angajamentelor sale de a nu scurta legislatura, sperând să fructifice sondajele ce creditau Partidul Conservator cu un avans de 20 de puncte față de Partidul Laburist.

Dar liderul acestuia, Jeremy Corbyn, a semnat o campanie mai reușită decât era preconizată de politologi, multiplicând contactele cu electoratul și exploatând mai mulți pași greșiți făcuți de Theresa May, în special în ce privește protecția socială, scrie AFP.

ORA 00.35 Alegeri legislative anticipate în Marea Britanie: Conservatorii, în frunte, dar pierd majoritatea lor absolută (previziuni)

Conservatorii Theresei May, șefa guvernului de la Londra, sunt pe primul loc în alegerile legislative de joi, dar pierd majoritatea lor absolută în Parlament, conform primelor previziuni publicate la închiderea urnelor, transmit agențiile internaționale de presă.

Potrivit unui exit-poll efectuat pentru principalele televiziuni și realizat în 144 de circumscripții electorale din întreg Regatul Unit, conservatorii ar obține 314 mandate, în timp ce laburiștii lui Jeremy Corbyn ar câștiga 266 de mandate, Partidul Național Scoțian (SNP) — 34 de mandate, iar liberal-democrații—14.

Dacă s-ar confirma aceste cifre, notează EFE, conservatorii ar avea nevoie de 12 parlamentari pentru a obține majoritatea absolută într-o Cameră a Comunelor compusă dintr-un număr de 650 de parlamentari.

Totodată, după cum arată sondajul, față de precedentul parlament, conservatorii pierd 17 mandate, laburiștii câștigă 34, SNP pierde 22, iar liberal-democrații câștigă șase.

După publicarea primelor estimări, lira sterlină a scăzut în fața monedei europene și a dolarului.

AGERPRES