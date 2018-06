Coreea de Nord salută summitul dintre Donald Trump şi Kim Jong-un

Coreea de Nord a salutat summitul dintre Donald Trump şi Kim Jong-un, summit care marchează sfârşitul relaţiilor ostile cu SUA. Presa din Coreea de Nord a descris summitul ca fiind o victorie diplomatică pentru liderul lor, scrie The Guardian.

Prima pagină a ziarului partidului aflat la conducerea Coreei de Nord, Rodong Sinmun, a prezentat imaginea în care Kim Jong-un şi Donald Trump îşi strângeau mâinile. Ziarul a catalogat summitul ca fiind “întâlnirea secolului”, care are scopul de a sfârşi “relaţiile ostile, extreme” dintre ţări.

De asemenea, ziarul a oferit merite lui Kim Jong-un pentru creearea condiţiilor necesare pentru pace şi stabilitate în Peninsula Coreeană.

The summit headlines Wednesday's Rodong Sinmun in North Korea. Big pictures of Trump, Kim, beaming on the front page. Two more pages of photos and the summit declaration on page 4. pic.twitter.com/E4WElii6W6