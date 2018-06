Crima din Melbourne care a scos în stradă mii de oameni

Mii de oameni au ieşit în stradă în memoria actriţei de comedie Eurydice Dixon, a cărei moarte a stârnit furie publică, scrie BBC.

Eurydice Dixon, în vârstă de 22 de ani, a murit când se întorcea de la un spectacol din Melbourne. Principalul suspect în violarea şi uciderea acesteia este un tânăr de doar 19 ani.

Crima a generat o dezbatere publică despre siguranţa femeilor.

Oamenii au venit cu lumânări în parcul central din Melbourne, luni, unde a fost găsit trupul lui Eurydice Dixon.

“Toţi ar trebui să putem să mergem acasă când vrem, pe unde vrem şi să fim siguri că vom ajunge în siguranţă. Nu depinde de noi, femeile, să ne menţinem în siguranţă, când ştim că depinde de bărbaţi să aleagă să nu ne trateze cu violenţă”, au scris organizatorii “Reclaim Princes Park vigil” pe pagina lor de Facebook.

Oameni vor fi prezenţi şi în Sydney, Adelaide, Perth şi Hobart în memoria lui Dixon şi împotriva violenţelor îndreptate asupra femeilor.

Feeling proud that so many Melbournians have come out to honour Eurydice Dixon and take a stand on violence against women. pic.twitter.com/7skxM1D96f