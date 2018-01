Cum e cand te loveste trasnetul! Ei au supravietuit!

Din 10 oameni care sunt "fulgerati", noua supravietuiesc. Ce simte organismul omului cand este lovit de trasnet? BBC a selectat cateva dintre povestile celor care au trait o asemenea experienta.

Unii pastreaza hainele purtate in ziua cand i-a lovit fulgerul. Incaltari gaurite sau zdrente parlite pe care medicii si asistentele care au ingrijit victima nu le-au aruncat nu se stie din ce motive. Ei revin din nou si nou la acea intamplare, povestind si repovestind inedita experienta, mai intai in familie, apoi pe retelele de socializare, postand fotografii si articole despre incidente similare.

"Arata de parca corpul lui ar fi fost traversat de un glonte", isi aminteste Sidney Vail, chirurgul care s-a ocupat de Jaime. In ziua aceea, barbatul iesise cu niste prieteni la o plimbare calare prin munti, in statul Arizona. Cerul s-a acoperit brusc de nori si a inceput furtuna, obligand micul grup sa caute adapost. Erau foarte aproape de casa cand fulgerul i-a lovit.

Trezindu-se din lesinul provocat de soc, Alejandro, mezinul familiei, l-a vazut pe Jaime zacand la pamant alaturi de cal. Apropiindu-se, s-a impiedicat de piciorul animalului: se intarise, de parca era din metal. "Cand m-am uitat la Jaime, am vazut cum iese fum. Abia atunci m-am speriat cu adevarat", a povestit, ulterior, Alejandro.

Era la pescuit

Justin Gauger si-ar fi dorit ca amintirile sale sa nu fie atat de clare si vii. Poate nu s-ar fi chinuit atat de multa sa scape de cosmarul acelei zile, de socul postraumatic. Fulgerul l-a lovit cand era la pescuit pe un lac aflat nu departe de Flagstaff, in Arizona.

Chiar si acum, dupa mai bine de trei ani, cand pe cer fulgerele incep sa-si faca de cap, el prefera sa se inchida in baie, urmarind pe telefonul mobil cand trece furtuna. Dar atunci, stand cu undita in mana, Justin chiar s-a bucurat cand a inceput sa ploua. Credea ca va prinde mai multi pesti. Furtuna s-a iscat din senin, practic. Ploaia s-a transformat in grindina, una deasa si mare.

Sotia si cei doi copii s-au refugiat in masina. A continuat sa stea pe malul lacului, dar curand a cedat. Acoperindu-si capul cu un scan pliant, s-a indreptat spre autoturism. S-a auzit un tunet si ... "Corpul era paralizat, nu ma puteam misca. Iar durerea era atat de tare incat nu o pot descrie. Sau.. V-ati curentat vreodata in copilarie? Inmultumit acea senzatie cu un miliard si veti intelege durerea resimtita de mine in intreg corpul".

"Am vazut cum o lumina alba ma inconjoara - parca eram intr-un balon. Totul in jur incetinise. Am crezut ca voi ramane in acel balon pentru totdeauna", a continuat Justin. Cand si-a revenit, urechile ii tiuiau complet. A incercat sa se miste, dar a realizat ca a ramas paralizat de la mijloc in jos. Justin crede ca fulgerul l-a lovit in umar si, dupa ce i-a strabatut organismul, a iesit prin picior.

Intalniri anuale

In fiecare an, fulgerele ucid cel putin 4.000 de oameni in lume. Din zece astfel de cazuri, noua sunt cu final fericit, adica victimele supravietuiesc. Oameni care sunt gata sa-si povesteasca experientele. E adevarat, in multe cazuri, urmarile se vad in timp:treptat, incep tot felul de tulburari, ameteli si vuiet in cap, stari de lesin, atacuri de panica sau afectiuni cardiace.

Incepand din 1990, cand la prima conferinta "Lightning Strike & Electric Shock Survivors International" au venit 13 persoane, acesti oameni se intalnesc in muntii din sud-estul Statelor Unite. A fost ideea lui Steve Marshburn, el insusi o victima a fulgerelor.