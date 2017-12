Cum se distreză Donald Trump în vacanță

Preşedintele american Donald Trump îşi petrece vacanţa de sfârşit de an în clubul său Mar-a-Lago din Florida, un loc retras, dar care nu îl îndeamnă la tăcere pe liderul american, care postează zilnic mesaje pe Twitter, relatează AFP.



Miliardarul, împreună cu soţia sa, Melania, se află aici de o săptămână, iar programul este în fiecare zi aproape acelaşi.



Cu puţin înainte de ora nouă dimineaţa, coloana prezidenţială părăseşte Mar-a-Lago şi se îndreaptă către podul care leagă insula Palm Beach de continent, cu destinaţia Trump International Golf Club din West Palm Beach, aflat la zece minute distanţă. Coloana se opreşte de obicei la semafor atunci când este roşu.



Pe pod, simpatizanţii îl aşteaptă în fiecare zi cu pancarte pe care scrie ''Trump 2020'', ''Cel mai bun preşedinte'' sau ''Hillary, la închisoare!''. Contestatarii îşi fac mai discret simţită prezenţa. O femeie într-un tricou roz, cu inscripţia ''Resist'', îl aştepta într-o dimineaţă în faţa terenului de golf.



Potrivit imaginilor filmate marţi de CNN, preşedintele putea fi zărit, printre copaci, purtând ţinuta sa obişnuită de golf: un tricou alb, pantaloni negri şi celebra sa şapcă roşie, emblema campaniei sale electorale. Preşedintele îşi conduce singur maşina de golf.



Partenerii său sunt prieteni, fiul său, Eric, un senator republican şi, mai ales, numeroşi jucători de golf profesionişti printre care şi Jim Herman.



Preşedinte obişnuieşte apoi să ia micul dejun la restaurantul clubului, Grill Room, alături de ceilalţi membri.



În acest loc, aşezat la o masă mare rotundă, a acordat joi un interviu improvizat jurnalistului de la New York Times Michael Schmidt, în timp ce prietenii lui şi alte cunoştinţe veneau să-l salute. Interviul a ţinut o jumătate de oră şi a abordat în special problema rusească, fiind preluat apoi de toate canalele de ştiri vineri dimineaţa.



Spre ora 14.00, preşedintele intră la Mar-a-Lago. Singura zi în care nu a jucat golf a fost ziua de Crăciun când a făcut doar două ieşiri, la slujba de Crăciun şi pentru o vizită la secţia locală de pompieri.



Postările pe Twitter le face de obicei dimineaţa, înainte de golf, în timpul după-amiezii sau seara. Trump nu a făcut pauză nici măcar în ziua de Crăciun.



Critici la adresa FBI-ului, bilanţul său economic, ''masacrarea'' jihadiştilor ISIS, Coreea de Nord, critici la adresa revistei Vanity Fair, Donald Trump a postat sau a repostat aproape 40 de tweet-uri într-o săptămână.



Vineri dimineaţa şi-a găsit un nou subiect: serviciul poştal american, şi prin acesta, compania de comerţ online Amazon.



''De ce serviciul poştal al Statelor Unite, care pierde miliarde de dolari în fiecare an în timp ce îi taxează atât de puţin pe Amazon şi pe alţii pentru a le livra coletele, îmbogăţeşte Amazon în timp ce poşta rămâne în urmă şi sărăceşte? Ar trebui să crească tarifele'', a scris Trump pe Twitter în jurul orei opt dimineaţa.



Este pentru a opta oară în acest an când Trump se leagă de Amazon, proprietatea lui Jeff Bezos, care a achiziţionat publicaţia Washington Post în 2013. Washington Post are una dintre redacţiile cele mai active în relatările despre adminstraţia Trump şi, în special, relaţia cu Rusia. Trump a făcut deseori referire la acest ziar denumindu-l ''Amazon Washington Post'' şi acuzându-l că face lobby pentru site-ul de comerţ online.



Acţiunile Amazon erau în scădere vineri dimineaţa, precizează AFP.



Reînceperea noului sezon politic american va avea loc săptămâna viitoare, după Anul Nou. Donald Trump va reveni la Washington cu un program încărcat şi urgent care cuprinde bugetul, problema imigraţiei, sănătatea şi infrastructura.



Cu toate acestea, preşedintele nu e niciodată prea departe de un club, un teren de golf sau de un restaurant din proprietatea sa, fie că acestea sunt în vecinătatea Washington-ului sau New York-ului. Potrivit NBC, liderul american a petrecut 113 zile dintre primele 342 ale mandatului său pe una dintre proprietăţile sale.



Toţi preşedinţii pleacă în vacanţe: soţii Obama petreceau sărbătorile în Hawaii, iar cuplul Bush, în Texas. Deşi înainte de a fi ales, Trump şi-a criticat predecesorul pentru timpul petrecut jucând golf, miliardarul stă mai mult timp pe ternul de golf decât Obama, în aceeaşi perioadă a mandatului său. AGERPRES