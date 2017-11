De Blasio, reales în New York

William Alatriste

Alegerile din orașul New York „transmit un mesaj Casei Albe”, a declarat primarul Bill de Blasio, după ce a fost reales în funcție, una din mai multe victorii obținute în ultima perioadă de Partidul Democrat în scrutine locale din SUA, relatează DPA și AFP.

„Nu poți lupta împotriva valorilor New York-ului și să câștigi, domnule președinte. Dacă ești împotriva valorilor orașului tău natal, orașul tău natal va opune rezistență”, a spus Bill de Blasio, adresându-se președintelui Donald Trump, născut în New York. Primarul democrat al New York-ului, Bill de Blasio, a fost reales, marți, pentru un nou mandat de patru ani. Victoria sa vine la fix un an de la alegerea lui Donald Trump la Casa Albă. Edilul, care s-a prezentat în campanie ca un apărător al locuitorilor New York-ului în fața lui Donald Trump, a câștigat fără probleme scrutinul, cu peste 66% din voturi, depășindu-și la mare distanță rivala republicană, Nicole Malliotakis, care nu a acumulat decât 28% din sufragii, după numărarea a 97% din voturi, pe fondul unei prezențe scăzute la urne. Victoria lui Bill de Blasio, un american de origine italiană în vârstă de 56 de ani, era așteptată: New York-ul este un fief al democraților, iar Nicole Malliotakis, în pofida unei campanii combative, era foarte puțin cunoscută. „Ne vom apăra sistemul de sănătate”, a adăugat primarul, făcând aluzie la încercările lui Trump de abrogare a reformei „Obamacare”. „Îi vom apăra pe imigranți (...) Când imigranții sunt atacați, noi toți suntem atacați!”, a mai spus Bill de Blasio, în aplauzele susținătorilor săi adunați să sărbătorească victoria la Brooklyn Museum.

Bill de Blasio a salutat, de asemenea, victoria de marți a candidaților democrați în alte două scrutine locale din SUA, văzute ca teste înaintea alegerilor naționale de mijloc de mandat din 2018.

Bill de Blasio a fost, la alegerea sa, în 2013, primul democrat care a câștigat la New York după 20 de ani.