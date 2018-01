Decizie inedită în Noua Zeelandă! Mai mulți localnici şi-au făcut o insulă ca să scape de o interdicţie de consum de alcool în public

Un grup de băutori dintr-un mic oraş din Noua Zeelandă şi-a creat propria insulă pentru a scăpa de sub incidenţa unei interdicţii de consum de alcool în public perioada sărbătorilor de sfârşit an, relatează agenţia de ştiri UPI.



Administraţia oraşului Tairua, din nordul Noii Zeelande, interzice consumul de alcool în locuri publice în fiecare an între 32 decembrie şi 6 ianuarie.



De această dată însă, în ultima zi a anului trecut un grup de de circa şapte persoane au creat o insulă în mijlocul estuarului din Tairua pentru a putea consuma alcool în public. Potrivit ziarului New Zealand Herald, membrii grupului s-au folosit de nivelul scăzut al apei la reflux pentru a aduna cu lopeţile suficient nămol pentru a forma o mică platformă capabilă să susţină o bancă şi câteva persoane.



Pe măsură ce apele au înconjurat insula nou-formată, neozeelandezii au început să consume alcool în public, ocolind cu succes legile locale şi scăpând de amenzile forţelor de ordine.



"Asta înseamnă gândire creativă", a declarat inspectorul John Kelly, comandantul zonei de est a Waikato, pentru Stuff. "Dacă aş fi ştiut acest lucru probabil m-aş fi alăturat lor", a glumit el.



Interdicţia de consum în public a băuturilor alcoolice de Crăciun şi Anul Nou a fost introdusă pentru a descuraja comportamentul ilegal care a dus la mai multe arestări. "Poliţiştii erau nemulţumiţi de acest lucru şi au spus că trebuie să se schimbe", a spus localnicul Noddy Watts.



Nu au fost efectuate arestări în timpul acestui incident, notează UPI.AGERPRES