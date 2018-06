Dennis Rodman, încântat de întâlnirea dintre Donald Trump și Kim Jong Un

Fosta stea a baschetului american Dennis Rodman a descris întâlnirea dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul nord-coreean Kim Jong Un drept "o zi mare", într-un interviu acordat marţi CNN şi citat de DPA.



"Astăzi este o zi mare pentru toată lumea, Singapore, Tokyo, China, este o zi mare", a declarat fosta vedetă de la Chicago Bulls.



"Ştiam că lucrurile se vor schimba, ştiam", a precizat Rodman, care a călătorit de cinci ori până acum la Phenian din 2013 pentru a-l întâlni pe Kim, un împătimit al baschetului.



Rodman şi-a anunţat pe Twitter sosirea în Singapore marţi în primele ore ale dimineţii, cu masajul: "Aştept cu nerăbdare ca POTUS [Preşedintele Statelor Unite] să aibă un succes incredibil de care întreaga lume va beneficia".



Fostul baschetbalist a povestit de asemenea pentru CNN despre primirea de care a avut parte la întoarcerea din călătoriile sale la Phenian, spunând că deşi a primit ameninţări cu moartea, a reuşit să îşi ţină capul sus.



De altfel, Rodman a fost unul dintre invitaţii reality-show-ului lui Trump, "Apprentice Celebritate", şi chiar i-a prezentat lui Kim un exemplar al cărţii acestuia "The Art of the Deal".



Pe de altă parte, Casa Albă a negat cu tărie că starul ar juca vreun rol oficial în discuţiile dintre cei doi lideri. "Nu, nu a fost invitat, dar e un tip simpatic. Îmi place", a declarat joi Trump.AGERPRES