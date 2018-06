Deputaţii canadieni au votat în favoarea legalizării canabisului

Canada este pe punctul de a deveni prima ţară din G7 care va legaliza canabisul, după ce deputaţii din această ţară au votat luni în favoarea adoptării unui proiect de lege ce permite consumul liber şi producţia acestui drog începând din luna septembrie, informează AFP.



Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Comunelor cu 205 voturi "pentru" şi 82 de voturi "contra" şi a fost retrimis la Senat, care îl amendase. În virtutea Constituţiei canadiene, Senatul poate să întârzie adoptarea unui proiect de lege, însă nu poate să blocheze această procedură.



După ce textul de lege va fi adoptat de camera superioară a Parlamentului canadian, el va trebui să primească consimţământul regal (semnătura decretului de aplicare).



Acea semnătură va pune capăt prohibiţiei canabisului, aflată în vigoare în Canada din anul 1923, deşi utilizarea lui în scopuri medicale a fost deja votată în 2001.



O legiferare efectivă este aşteptată astfel în luna septembrie, afirmă Bill Blair, un deputat care a fost mandatat de prim-ministrul Justin Trudeau pentru a pilota această reformă - una dintre principalele promisiuni făcute în campania sa electorală.



"Avem în vedere o dată de intrare în vigoare cuprinsă între începutul şi mijlocul lunii septembrie", a declarat duminică Bill Blair, fostul şef al Poliţiei din Toronto, într-un interviu acordat postului CTV.



Guvernul liberal a respins săptămâna trecută 13 dintre cele 46 de amendamente propuse de Senat, care aprobase proiectul de lege în săptămâna precedentă, la finalul unei analize ce a durat şapte luni.



Unul dintre aceste amendamente ar fi lăsat provinciilor dreptul de a alege să interzică culturile de canabis la domiciliu, aşa cum doresc provinciile canadiene Manitoba şi Quebec. Însă Guvernul s-a opus cu fermitate şi doreşte să autorizeze culturile de cel mult patru plante de canabis per persoană.



"Recunoaştem că există diverse perspective în întreaga ţară, dar noi am făcut aceste studii şi consultări în funcţie de cultura la domiciliu", a declarat prim-ministrul Justin Trudeau, justificând decizia Guvernului.



"Peste trei ani, vom putea să revizuim, să vedem ce funcţionează şi ce nu funcţionează" din această lege, a adăugat premierul canadian.



Mană fiscală



Şeful Guvernului de la Ottawa, care a dezvăluit în 2013 că a fumat deja "de cinci sau de şase ori" o ţigară cu marijuana alături de câţiva prieteni, justifică legalizarea acestui drog pentru eliminarea traficanţilor de pe piaţă şi pentru protejarea tinerilor.



Justin Trudeau s-a declarat convins de faptul că după Canada şi alte ţări importante vor alege să legalizeze consumul de canabis.



Anumite ţări occidentale "recunosc faptul că ţara noastră este pe cale să devină îndrăzneaţă (...) şi recunosc onestitatea" Canadei, care şi-a dat seama că sistemul represiv actual "nu funcţionează pentru a-i împiedica pe tinerii noştri să aibă acces cu uşurinţă la canabis", a declarat pentru AFP prim-ministrul canadian în luna mai.



"În multe ţări, mai ales în Canada, este mai uşor (pentru un minor, n.r.) să cumpere o ţigară cu marijuana decât să îşi cumpere o bere, iar acest lucru nu are nicio logică! Şi, în plus, este o sursă de venituri considerabile pentru crima organizată", a adăugat Justin Trudeau.



Dorind să elimine crima organizată şi traficul ilegal, Guvernul canadian va obţine încasări substanţiale de pe urma reţetelor medicale fiscalizate, pe o piaţă estimată la 6 miliarde- 7 miliarde de dolari canadieni (3,9 miliarde - 4,5 miliarde de euro).



Pentru fiecare gram de canabis vândut cu un preţ mai mic sau egal cu 10 dolari, un drept de acciză de 1 dolar canadian (0,65 euro) va fi colectat, cu o repartizare ulterioară între statul federal (un sfert) şi provinciile canadiene. Acestei accize i se adaugă şi taxele pentru consum federale şi provinciale, care ajung în total la 10-15% în funcţie de legislaţia fiecărei provincii canadiene.



Bill Morneau, ministrul de Finanţe din Canada, mizează pe o veritabilă "mană fiscală" în valoare de 400 de milioane de dolari canadieni, cu obiectivul de a păstra preţurile cât mai mici pentru marijuana, cu scopul "de a scăpa de piaţa neagră".



Fiecare provincie îşi va organiza singură comerţul cu canabis în magazine autorizate, uneori după modelul actual al magazinelor care vând alcool, controlate de autorităţile publice.

