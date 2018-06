Deținuele din SUA, recrutate de traficanții de carne vie prin sistemul de cauțiuni

Femeile din închisorile din SUA sunt recurtate de traficanții de carne vie, fiind forțate să se prostitueze odată ce sunt eliberate, scrie The Guardian.

O anchetă condusă de The Guardian a descoperit că traficanții folosesc website-uri guvernamentale pentru a obține informații personale care îi ajută să identifice potențialele victime, în timp ce acestea sunt încă în închisoare.

Traficanții folosesc, de asemenea, alte deținute pentru a se împrieteni cu femeile care urmează să intre în industria de prostituție din SUA, industrie în valoare de 9,5 miliarde de dolari.

Ancheta a descoperit că traficanții plătesc cauțiunile femeilor, iar odată eliberate aceștia le spun că sunt nevoite să lucreze ca prostituate, în caz contrar se întorc în spatele gratiilor. Jurnaliștii de la The Guardian au descoperit că acest sistem este folosit de traficanți în Florida, Texas, Ohio, Carolina de Nord și Mississippi.

„Traficanții folosesc cauținea ca un mod de a ne controla și ne a ține dependente de datorie.”, a spus o victimă din Tampla, Florida. Aceasta a afirmat că a fost forțată să se prostitueze pentru a plăti datoria. În cazul în care nu aduce suficienți bani, aceasta era încuiată într-o casă și bătută.

„Odată, când am încercat să scap, traficantul a revocat cauțiunea. M-a găsit, m-a aruncat într-o mașină și m-a trimis înapoi în închisoare”, a spus aceasta.

O fostă procuroare din Orlando, Florida, Diane Checchio, a declarat că sistemul de cauțiuni era folosit în mod obișnuit de traficanți.

„Câteodată, femeile sunt eliberate fără să știe cine le-a plătit cauțiunea sau de ce sau în ce au intrat, iar acum sunt constrânse”, a spus Checchio. „Ies din închisoare și cineva le așteaptă și le spune: << Ți-am plătit cauțiunea - acum îmi ești datoare >> ... Le amenință că le anulează cauțiunea, dacă fetele nu fac ce li se cere. Încă se întâmplă asta și acum”.

Odată ce potențialele ținete sunt identificate, traficanții vor încerca să creeze o relație prin scrisori, apeluri telefonice și promisiuni legate de bani și un loc unde să locuiască în momentul în care sunt eliberate. Conturile bancare din închisori sunt folosite pentru a trimite bani, pentru a stabili o datorie care este folosită pentru a le obliga să se prostitueze când sunt eliberate.”

De-a lungul anchetei, The Guardian a obțint mărturi de la peste 20 de victime ale traficanților din 11 state din SUA, precum și de la ofițeri de corecție, traficanți condamnați, oficiali ai forțelor de ordine și procurori.