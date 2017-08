Dezastru în Nepal după inundațile istorice. Zeci de morți și sute de case distruse de viituri

Cel puţin 30 de persoane şi-au pierdut viaţa, numeroase altele sunt date dispărute şi sute de case au fost inundate în Nepal în urma ploilor torenţiale musonice care au afectat zonele joase din această ţară, informează sâmbătă agenţia DPA.



Mii de persoane au rămas fără adăpost după ce apele au inundat mai multe districte din regiunea estică a ţării până în centru-vest, a declarat sâmbătă reporterilor ministrul pentru Afaceri Interne Janardan Sharma. "În total, 30 de persoane şi-au pierdut viaţa până acum. Am primit rapoarte despre oameni care au rămas izolaţi în districtele Jhapa şi Banke. Am mobilizat echipe de căutare şi salvare în zonele afectate", a spus Sharma.



Mai multe poduri şi un dig au fost distruse, iar elicopterele au fost mobilizate pentru a salva sinistraţii, a adăugat oficialul. "Îi îndemnăm pe oameni să rămână în siguranţă şi în stare de alertă. Suntem în situaţie de criză. Viaţa a fost aruncată de haos", a adăugat Sharma.



Departamentul de Hidrologie şi Meteorologie prognozase căderi de ploi abundente în noaptea de vineri spre sâmbătă şi a emis alerte pentru zonele populate din apropierea râurilor.



Nivelurile apelor majorităţii râurilor au depăşit nivelurile de pericol, conform departamentului.



Nepal este un stat care se confruntă des cu dezastre naturale. În 2015, 9.000 de persoane şi-au pierdut viaţa în urma unui cutremur puternic ce a lovit ţara himalayană, aminteşte sursa citată.



În fiecare an, inundaţiile şi alunecările de teren declanşate de ploile musonice fac numeroase victime în Nepal unde sezonul musonic durează între lunie iunie şi septembrie.AGERPRES