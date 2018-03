Diviziile feroviare ale Alstom şi Siemens vor fuziona pentru a face faţă concurenţei din China

Gigantul german Siemens şi rivalul francez Alstom au semnat un acord privind fuzionarea activităţilor lor feroviare, creând un lider european care va putea concura cu firma chineză de stat CRRC, transmit DPA şi Deutsche Welle.



Cele două părţi au semnat acordul şi au dat publicităţii detaliile fuziunii.



Tranzacţia trebuie, însă, aprobată de către autorităţile de reglementare iar sindicatele franceze, care se tem că ar putea urma concedieri şi închideri de unităţi, ameninţă că vor bloca acordul. Alstom are 32.800 de angajaţi pe plan global, în timp ce divizia de mobilitate a Siemens are 28.800 de angajaţi.



Directorul de la divizia de mobilitate a Siemens, Roland Busch, a fost nominalizat pentru a conduce Consiliul de Administraţie al Siemens Alstom. Yann Delabriere, deja membru al Consiliului de Administraţie al Alstom, va fi adjunctul lui Busch. Acesta a declarat: "Siemens Alstom are toate condiţiile necesare pentru a deveni o poveste europeană de succes".



Principalul obiectiv al alianţei este de a face faţă concurenţei în creştere din China. Ambele companii produc trenuri de mare viteză (Alstom - TGV - şi Siemens - ICE ), precum şi echipamente de semnalizare şi tehnologie feroviară. Vânzările lor combinate se ridică la 15,3 miliarde de euro (18 miliarde de dolari), iar profitul operaţional este estimat la 1,2 miliarde de euro. Firma chineză CRRC înregistrează venituri anuale de aproximativ 28 miliarde de dolari.



Noua firmă "nu va fi o sub-divizie a Siemens", a afirmat, înaintea semnării acordului, directorul general al Siemens, Joe Kaeser.



"Siemens Alstom va fi o companie franceză, cu sediul în Franţa, listată la Bursa de la Paris şi cu un şef francez foarte competent", a declarat Joe Kaeser, într-un interviu acordat publicaţiei franceze Le Figaro.



Tranzacţia va crea o firmă care va fi lider global în domeniul echipamentelor de semnalizare şi pe locul doi în lume la construirea de trenuri. Acordul vine pe fondul sporirii concurenţei din partea companiei chineze de stat CRRC, care până acum s-a concentrat pe piaţa internă dar recent s-a lansat pe piaţa europeană.



"Am ajuns într-un moment esenţial, în drumul nostru spre construirea unui nou lider capabil să facă faţă în viitor provocărilor din sectorul mobilităţii", a afirmat Henri Poupart-Lafarge, directorul general al Alstom, care va fi şeful noii companii.



Alstom şi Siemens se aşteaptă la reduceri de costuri de 470 de milioane de euro în următorii patru ani după finalizarea tranzacţiei, aşteptată la finele lui 2018.



Alstom şi Siemens au o prezenţă importantă şi pe piaţa din România. AGERPRES