Un divorţ USTURATOR pentru fostul ginere al presedintelui Putin

Magnatul Kirill Shamalov ar fi rămas fără aproape jumătate din avere drept pedeapsă pentru despărţirea de fiica cea mică a presedintelui Vladimir Putin, Katerina Tikhonova, inselata, se pare, cu o vedetă a lumii mondene, Zhanna Volkova, scrie The Sun în pagina sa electronică.

Scandalul a izbucnit după ce a Zhanna Volkova a fost fotografiată, anul trecut, dansând tandru cu un bărbat misterios, de Ziua Sf. Valentin. Faţa bărbatului este acoperită în mod deliberat cu un emoticon zâmbitor, dar ce se vedea ducea cu gandul la Shamalov, potrivit agenţiei Open Media. Cum era de asteptat, nici Shamalov şi nici Volkova, care ar locui la Londra, dupa cum reiese din postările pe social media, nu au comentat informaţiile apărute.

Conform traditiei, Kremlinul s-a invaluit intr-o tacere absoluta, refuzand orice declaratie legata de familia lui Putin. De altfel, nici căsătoria din 2013 a Katerinei, de 31 de ani, cu Shamalov, fiu al unui vechi acolit al sefului statului rus, nu a fost confirmata oficial. Se zvoneste ca pe Katerina, cunoscută publicului în primul rând pentru participarile la competiile de rock'n'roll, Putin o pregăteşte să-i ia locul în 2024.

Katerina si Shamalov s-ar fi căsătorit într-o ceremonie luxoasă în staţiunea de schi Igora de lângă Sankt Petersburg, de unde au plecat într-o sanie tradiţională trasă de trei cai. Toţi participanţii la nuntă au jurat să nu dezvăluie secretul. Relaţia l-a propulsat insa pe Shamalov, 35 de ani, la statutul de miliardar, dupa ce a primit, drept cadou de nunta, 4,3% din acţiunile companiei de petrol si gaze Sibur. Surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul au declarat pentru Bloomberg că bărbatul ar fi fost obligat să renunţe la acest capital social în aprilie anul trecut, fara a primi nimic in schimb.

In acest context, averea lui a scazut dramatic. Surse apropiate de Shamalov au respins categoric aceasta varianta, spunand ca a fost o investitie nefericita. Potrivit estimarilor, averea lui Kirill Shamalov se cifra, anul trecut, la 1,3 miliarde de dolari. Acum ar fi scazut la 800 milioane de dolari, ba chiar mai putin din cauza restituirii unui împrumut important şi a posibilelor costuri legate de divor, scrie Bloomberg, citand informaţii de la Moscova.

In privinta viitorului Katerinei, care are cariera proprie in afaceri, se spune ca Putin o pregăteşte cu discreţie să preia şefia Rusiei. "Să implici o femeie într-o campanie electorală din Rusia este un experiment politic destul de interesant şi de modern", crede biografa lui Putin Natalia Gevorkyan.

"Putin nu are un moştenitor bărbat - cel puţin oficial - dar are două fiice, iar una dintre ele, Ekaterina, a intrat deja în spaţiul public cu mai mai multe proiecte uriaşe şi costisitoare", a scris ea pe site-ul postului Radio Svoboda.