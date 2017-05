VIDEO! Doi bărbaţi au fost ucişi pentru că au apărat două musulmane

Doi oameni au fost înjunghiaţi mortal pentru că au apărat două femei musulmane, care erau atacate. Poliţia spune că Jerems Joseph Christian este bărbatul care striga acuze rasiale asupra femeilor, într-un tren in Portland, SUA.

Când un grup de pasageri a intervenit, doi bărbaţi au fost înjunghiaţi mortal de atacator.

Primarul oraşului Portland, Ted Wheeler, a spus că au fost atacaţi pentru că au făcut ce era corect. “Pentru toţi cei care fac parte din această comunitate, vreau să ştiţi că suntem alături de voi”, a adăugat primarul.

Suspectul a scăpat iniţial, dar a fost arestat la scurt timp după aceea.

Grupul Muslims Unite For Portland Heroes a strâns bani pentru a ajuta familiile victimelor şi a scris într-un comunicat că “nicio sumă de bani nu va aduce înapoi victimele, dar sperăm să ajutăm familiile să treacă peste aceste momente grele şi să arătăm aprecierea noastră din suflet pentru actele lor eroice împotriva islamofobiei”.

